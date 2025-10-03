逾300人受害…男扮女裸聊偷拍 台大啟動性平調查：仍可撤銷畢業證書

一名洪姓男子3年前起涉嫌在網路販賣性影像，並喬裝成女性誘使男網友、少年裸聊，側錄成影像後再變賣，台中地檢署痛斥該男並起訴求處重刑。該男畢業自國立台灣大學，校方今天表示，該生雖已領到畢業證書，但依照「國立台灣大學學生個人獎懲辦法」規定，情節嚴重者仍可開除學籍或勒令退學，撤銷畢業證書。

台中地檢指出，全案經檢察官郭逵指揮刑事局等單位偵辦，2024年12月起，陸續獲報有7名被害人受騙遭側錄及散布性影像並提告，經調閱洪男的金融帳戶、社群網站X帳號IP位址，今年5月14日赴洪位於台北信義區住處搜索，查扣隨身碟內、硬碟內及雲端內共6918部性影像、逾300名男性受害。

洪男畢業前一度被法院交保，但檢方抗告成功，洪自台大一畢業隨即再遭收押。台大今天指出，對於有畢業學生涉入社會案件深感遺憾，今天接獲此事後已立即進行性平通報。

台大說明，學校性平會大會近期將審議是否啟動調查程序，並將調查結果送學生獎懲委員會審議。該生雖已領到畢業證書，但依照「國立台灣大學學生個人獎懲辦法」規定，情節嚴重者，仍可開除學籍或勒令退學、撤銷畢業證書。也呼籲案件相關受害人，可直接與台大性平會聯繫 (02-3366-9607；gender@ntu.edu.tw)。

台大強調，針對所有在校教職員工生，會持續推動性平教育宣導，不定期辦理性平教育和法治宣導，113學年度已經舉行19場次。於宣導中多次強調有關性暴力、私密影像外流的防治，今年也特別製作加強性別平等教育的新生指南影片。

台中地檢署認為，洪販賣性影像，經由網際網路之匿名性、快速傳播性，更加劇對外散布程度，對於被害人造成永久、無法抹滅之持續侵害，犯行極其惡劣。記者曾健祐／攝影

