怕大一兒沉迷遊戲…父糾結筆電選擇 網友勸：效能重要、自律更關鍵

一名父親近日在「mobile01」論壇上分享，剛升大學的孩子堅持要購入電競筆電，理由是效能強大，不僅能玩遊戲、也能支援剪片。但他更希望孩子能把重心放在學習，例如運用AI工具提升能力，而非一開始就掉進遊戲的世界，因此陷入兩難。

原PO指出，家中已有舊電腦，但孩子認為規格不足，要求添購新機。他將預算設定在5萬元左右，希望挑選一台能兼顧AI運算、剪片效能的筆電，並強調「實用比噱頭重要」。不過他也坦言，擔心若買下電競筆電，孩子的學習動力會被遊戲消耗一半。

文章引來許多網友討論。有人認為「電競筆電等同效能筆電」，能同時支援AI與影音需求，若擔心浪費，可要求孩子自行負擔部分費用，學習責任與自律。也有人提醒，電競筆電重量大、風扇噪音明顯、續航力有限，「若不需要隨身攜帶，桌機效能其實更勝一籌」。

另一派則建議考慮MacBook，指出AI多數依靠雲端運算，不一定需要高階顯卡，而蘋果筆電在剪片領域表現突出，適合大學生日常使用。但也提醒，若孩子就讀設計或工程科系，仍需仰賴獨立顯卡，不能單靠蘋果系統。

還有聲音認為，與其糾結規格，不如讓孩子在既定預算內自行挑選，學會為選擇負責。「買哪台電腦不是重點，能否自律才是關鍵。」有家長更直言，電競筆電未必等於墮落，反而可能成為孩子探索電腦與新科技的契機。

