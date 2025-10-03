大專挺學生當鏟子超人 教部：課程範疇可用補助款

馬太鞍溪堰塞湖溢流重創花蓮縣光復鄉，台大等校祭出補助，協助學生加入「鏟子超人」志工行列。教育部指出，若屬課程學習範疇，可善用高教深耕等與教學有關的補助款。

政治大學、台灣師範大學、台灣大學等校近期陸續釋出交通、保險補助資訊，鼓勵投入花蓮光復災後重建工作，遇到連續假期，各校響應學生人數眾多。

教育部今天表示，大學鼓勵學生參與救災，符合大學法第1條「服務社會、促進國家發展」的宗旨，展現高等教育落實社會責任與公民涵養的積極作為，教育部給予支持和肯定。

教育部表示，學生救災的補助費用，部分學校以校務基金支應，支持學生回饋與服務社會。學生參與救災如屬課程學習範疇，大學可善用教育部既有與教學有關的補助款，例如高教深耕計畫。

教育部提醒，學生參與災害救援活動時，學校應提醒防災觀念，確保在兼顧學習與服務的同時，也要維護自身安全。

商品推薦