白先勇藏書、手稿捐母校台大 即日起辦文學特展

聯合報／ 記者何定照／台北報導
作家白先勇將原本在美國的藏書及手稿慷慨捐贈給母校台大圖書館。記者曾原信／攝影
作家白先勇將原本在美國的藏書及手稿慷慨捐贈給母校台大圖書館。記者曾原信／攝影

作家白先勇近年決定定居台灣，將原本在美國加州住家的藏書及手稿捐贈給母校台大圖書館。台大圖書館即日起至十一月十七日舉辦「滿天裡亮晶晶的星星：白先勇教授文學特展」。

白先勇昨出席開幕致詞時表示，文學不是吵架吵出來的，是半夜一個人慢慢磨出來的，希望藏書讓台大學弟妹持續感受閱讀的樂趣。

白先勇就讀台大外文系時除創作許多經典，最著名事蹟是與同學王文興等人創辦「現代文學」雜誌。他表示，當時政治保守、社會高壓，他們這群不知天高地厚的年輕人，透過文學天窗看到外面世界，文學就是他們安身立命處，也是唯一寄託。

「我們把文學放在最高。」白先勇說，「現代文學」成員廣含外省及本省第二代、海外華僑等，乍看背景不同，但大家都合在一起，從未因立場等差異吵架。他認為這是因文學只有好文學、壞文學之分，從不論立場，大家都該寫就寫，這也是現在年輕人應有的衝勁。

白先勇也感謝台大圖書館讓上萬冊藏書有了家。他說，在美國最擔心往後藏書要到哪去，希望這些書能讓台大學弟妹經歷閱讀樂趣。

捐出的藏書中，白先勇最不捨的是在美參加讀書會時所收心愛的西方文學經典，以及一九八七年赴大陸時，購藏的大陸早年雜誌「良友畫報」、「大眾」等。此外也有他創辦晨鐘出版社時，出版的瘂弦名詩集「深淵」等。手稿則包括白先勇寫父親白崇禧將軍的「父親與民國」。

其他首次展出的有「遊園驚夢」一九八二年改編成舞台劇的劇本、「孽子」的舞台劇劇本，乃至白先勇推廣青春版「牡丹亭」、「紅樓夢」研究等手稿原件。

台大圖書館舉辦「滿天裡亮晶晶的星星：白先勇教授文學特展」。白先勇蒞臨現場與展品合影。記者曾原信／攝影
台大圖書館舉辦「滿天裡亮晶晶的星星：白先勇教授文學特展」。白先勇蒞臨現場與展品合影。記者曾原信／攝影

台大圖書館舉辦「滿天裡亮晶晶的星星：白先勇教授文學特展」。記者曾原信／攝影
台大圖書館舉辦「滿天裡亮晶晶的星星：白先勇教授文學特展」。記者曾原信／攝影

