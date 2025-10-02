極端氣候致災、複合新興犯罪難偵辦 內政部：警大明年設災害防救學院

為因應極端氣候導致重大災情及複合式新興犯罪科技所致的偵辦困境，內政部規畫明年10月底在警察大學設立「災害防救學院」、「科技偵查人工智慧模擬實驗室」。內政部長劉世芳表示，犯罪型態日益複雜，積極推動新型犯罪偵查策略，強化科技偵查與刑事鑑識能力。

內政部今部務會報安排中央警察大學報告「警政科技教學研究現況與展望」。警察大學校長黃明昭說明，警大113年至115年推動教學強化計畫，在導入人工智慧（AI）、無人機等先進技術，並建置加密貨幣追蹤、數位證據分析及大數據偵查系統，有效提升執法效率與偵查精準度，以培養新世代警察所需專業能力。

黃明昭說，首先建制加密貨幣AI犯罪金流追蹤及監控分析系統，目的在打擊新型態的詐騙犯罪因應而建制的系統，建構一個多層次的加密貨幣的分析平台，將虛擬資產犯罪科技的執法量提升，系統建構以後，除吸引國內金管會檢察局到校參觀，就連南韓及新加坡大學也來參觀。

黃明昭指出，二是建置數位多媒體證據整合分析跟訓練系統，及數位鑑識專業教室，目的是建構數位鑑識教學環境。另警大也成立無人機訓練中心，目前師資共6位，113至114年已訓練學員生證照人數200人，也協助海巡培訓師資20位，未來會跟國內單位尋求合作，包括國防大學理工學院以及部隊的無人機訓練，包括軍規、商規的教學。

至於災害防救學院部分，黃明昭說，將整合高等教育、研究機構及實務訓練場域，打造成專業知識、技能與運用三合一的完整學習體系。未來將持續推動智慧科技與災害應變雙軸發展，強化執法幹部在網路詐騙、跨境洗錢、假訊息等領域的偵查能力，同時深化防災教育與跨域整合。

黃明昭補充，警大與消防署初步規畫為將警大的消防系、消防研究所與防災所納入該學院，未來學院成立後是否再成立其他訓練單位，將由籌備小組討論達成共識後再規畫。

