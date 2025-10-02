警大擬120年設災害防救學院 打造印太教育交流基地

警大擬設「災害防救學院」，將是國內首個整合消防與防災的專責學院，拚打造印太地區防救災教育與交流基地，並強化全社會防衛韌性，估民國120年建置完成；另也規劃建立「科技偵查人工智慧模擬實驗室」，培養科技犯罪偵防專才。

內政部今天部務會報安排中央警察大學報告「警政科技教學研究現況與展望」。

內政部長劉世芳說明，因應極端氣候導致的重大災情與複合式新興犯罪科技所導致的偵辦困境，內政部規劃在警大設立「災害防救學院」、「科技偵查人工智慧模擬實驗室」，結合科技與實務，培育兼具災害預警、應變決策、復原規劃能力及科技犯罪偵防專才，共同推動災害風險治理與韌性社區建構，強化整體災防偵查量能。

針對災害防救學院設置方向，警大校長黃明昭在內政部部務會報會後記者會指出，學院涵蓋教育、研究、訓練、國際交流等面向，將是國內首個整合消防、防災的專責學院，盼打造全方位災害防救產官學研平台；也將建立中度火災與火場鑑識實驗室，導入AI與虛擬實境等技術，建立沉浸式災害演練環境，強化訓練完整性。

黃明昭提到，也要打造印太地區防救災教育與交流基地，推動國際認證課程；還要強化台灣全社會防衛韌性，進一步延伸到社區防災教育與企業防災，讓防災成為全民參與運動。

黃明昭解釋，災害防救學院預計115年10月底完成初步架構，估120年可以完成學院建置，規劃包括警專消防科，以及警大消防系、消防研究所、災防所、在職消防訓練班都會納入學院訓練，盼整合高等教育、研究機構及實務訓練場域，打造專業知識、技能與運用三合一的完整學習體系。

在科技偵查人工智慧模擬實驗室方面，黃明昭談及，將建置教學與實務並用的整合型實驗室，培育執法人員與研發科技偵查的人才。建置內容包括生成式AI的科技犯罪偵防平台，以及區塊鏈與聲紋鑑識的平台等。

黃明昭強調，目前國內針對聲紋的比對只有類比式聲紋，且只有調查局在做，但現在聲紋幾乎是數位化，若在警大建置數位聲紋比對系統將在國內開先例，可因應司法機關取得重要證據發揮效果。

