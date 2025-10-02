快訊

苗栗男持刀傷3人 國小女童遭挾持「左胸被刺傷」傷勢嚴重急救中

直播／6位候選人首度同台！聯合報、TVBS「國民黨主席辯論會」登場

獨／疑10年前在「同家超商」隨機砍人！苗栗男出獄又犯案 行凶後逃回家

聽新聞
0:00 / 0:00

「文學不是吵架吵出來」白先勇藏書捐台大 讓學弟妹感受閱讀的樂趣

聯合報／ 記者何定照/即時報導
台大圖書館今舉辦白先勇（圖）文學特展。記者何定照/攝影
台大圖書館今舉辦白先勇（圖）文學特展。記者何定照/攝影

作家白先勇近年決定定居台灣，將原本在加州住家的藏書及手稿捐贈給母校台大圖書館。台大圖書館「滿天裡亮晶晶的星星：白先勇教授文學特展」今開幕，白先勇致詞時表示文學不是吵架吵出來的，是半夜一個人慢慢磨出來的，希望他的藏書讓台大學弟妹持續感受閱讀的樂趣。

白先勇就讀台大外文系時除創作許多經典，最著名事蹟是與同學王文興等人創辦《現代文學》雜誌。今天他表示，他最快樂、最有衝勁的歲月就是念外文系的1957到1961年，當時政治保守、社會高壓，他們這些不知天高地厚的年輕人，透過文學天窗看到外面世界，文學就是他們的安身立命處，也是唯一寄託。

白先勇說，當時他們創作完全不牽扯治、不管左右立場，這種不牽涉政治的態度，其實就是種政治宣言。當年文壇常有交鋒，但他們不論任何爭執都不參加，因為文學不是吵架吵出來的，是半夜一個人慢慢磨出來的，是非常孤獨的一條路。

「我們把文學放在最高。」白先勇說，《現代文學》成員廣含外省及本省第二代、海外華僑等，乍看背景不同，但大家都合在一起，從未因立場等差異吵架。他認為這是因文學只有好文學、壞文學之分，從不論立場，大家都該寫就寫，這也是現在年輕人應有的衝勁。

白先勇也感謝台大圖書館讓他上萬冊藏書有了家，他說在美國最擔心的就是往後藏書要到哪去，很高興台大給了這些書安身落腳之處，他於是從2023年起陸續寄書回台。他希望這些書能讓台大學弟妹經歷閱讀的樂趣、相互分享，參與他的文化文學之路，這也是他認為捐書之舉最大的意義。

捐出藏書中，他最不捨的是在美參加讀書會時所收心愛的西方文學經典，以及1987年赴大陸時，購藏的大陸早年雜誌《良友畫報》、《大眾》等。當年他將幾大箱這些雜誌運到美國，如今又運來台灣，「放在圖書館，大家都可以看到，我這年紀，希望把這些與更多人分享。」此外也有他創辦晨鐘出版社時，所出版包括瘂弦名詩集《深淵》等。

手稿則包括白先勇寫父親白崇禧將軍的《父親與民國》，白先勇笑說，他寫父親傳記花了十幾年，自己都忘了手稿還放在桌上。其他首次展出的有〈遊園驚夢〉1982年改編成舞台劇的劇本、《孽子》的舞台劇劇本，乃至白先勇推廣青春版《牡丹亭》、《紅樓夢》研究等手稿原件。

特展由趨勢教育基金會贊助，展覽海報特別以白先勇「美少年」形象設計，將白先勇畫像置於歐洲藝術家慕夏風的裝飾框，綴以牡丹等花卉及白色蝴蝶，背景還有星光閃閃。白先勇說，這次特展很有創意，要特別謝謝策展人、他教《紅樓夢》的助教鍾秩維及楊富閔兩位助理教授。

白先勇各方友人今也齊聚，台大文學院院長鄭毓瑜表示，白先勇是偉大引路人，帶大家看到人性的脆弱與空虛；台大主祕王大銘表示將把白先勇藏書及手稿數位化，分享給更多人。

白先勇 文學 台大

延伸閱讀

台大圖書館辦特展 白先勇：盼學弟妹更認識文學

聯經出版新布局 成立四大編輯室「四核心」擴充能量

作家向陽現身解說南投虎山文學步道

南投虎山文學步道重啟 短短500公尺匯集15名家詩文

相關新聞

極端氣候致災、複合新興犯罪難偵辦 內政部：警大明年設災害防救學院

為因應極端氣候導致重大災情及複合式新興犯罪科技所致的偵辦困境，內政部規畫明年10月底在警察大學設立「災害防救學院」、「科...

自孽子至父親與民國 白先勇從對抗父權到為父立傳

台大圖書館今舉行「滿天裡亮晶晶的星星：白先勇教授文學特展」座談會，中研院近代史研究所助研究員陳柏旭在會上指出，白先勇作品...

「文學不是吵架吵出來」白先勇藏書捐台大 讓學弟妹感受閱讀的樂趣

作家白先勇近年決定定居台灣，將原本在加州住家的藏書及手稿捐贈給母校台大圖書館。台大圖書館「滿天裡亮晶晶的星星：白先勇教授...

星級主廚帶領品嚐松露、牛肉 世新大學學生封神仙級課程

世新大學觀光學系本學年推出選修課程「美食餐廳品味鑑賞」，開放選課的首日即額滿。該課程由系主任林長郁與具備星級餐廳經驗的專...

台東大學校長霸氣挺師生花蓮光復救災！現金補助交通 還可抵學分

花蓮光復鄉救災復建持續中，全台發揮同島一命精神，各方救援持續投入之際，台東大學校長鄭憲宗在臉書PO文表示以「校務基金」成...

陽交大學電機系教授劉建男 接任半導體中心主任

國家實驗研究院台灣半導體研究中心（半導體中心）主任由陽明交通大學電機工程學系教授劉建男接任。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。