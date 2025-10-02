「文學不是吵架吵出來」白先勇藏書捐台大 讓學弟妹感受閱讀的樂趣

作家白先勇近年決定定居台灣，將原本在加州住家的藏書及手稿捐贈給母校台大圖書館。台大圖書館「滿天裡亮晶晶的星星：白先勇教授文學特展」今開幕，白先勇致詞時表示文學不是吵架吵出來的，是半夜一個人慢慢磨出來的，希望他的藏書讓台大學弟妹持續感受閱讀的樂趣。

白先勇就讀台大外文系時除創作許多經典，最著名事蹟是與同學王文興等人創辦《現代文學》雜誌。今天他表示，他最快樂、最有衝勁的歲月就是念外文系的1957到1961年，當時政治保守、社會高壓，他們這些不知天高地厚的年輕人，透過文學天窗看到外面世界，文學就是他們的安身立命處，也是唯一寄託。

白先勇說，當時他們創作完全不牽扯治、不管左右立場，這種不牽涉政治的態度，其實就是種政治宣言。當年文壇常有交鋒，但他們不論任何爭執都不參加，因為文學不是吵架吵出來的，是半夜一個人慢慢磨出來的，是非常孤獨的一條路。

「我們把文學放在最高。」白先勇說，《現代文學》成員廣含外省及本省第二代、海外華僑等，乍看背景不同，但大家都合在一起，從未因立場等差異吵架。他認為這是因文學只有好文學、壞文學之分，從不論立場，大家都該寫就寫，這也是現在年輕人應有的衝勁。

白先勇也感謝台大圖書館讓他上萬冊藏書有了家，他說在美國最擔心的就是往後藏書要到哪去，很高興台大給了這些書安身落腳之處，他於是從2023年起陸續寄書回台。他希望這些書能讓台大學弟妹經歷閱讀的樂趣、相互分享，參與他的文化文學之路，這也是他認為捐書之舉最大的意義。

捐出藏書中，他最不捨的是在美參加讀書會時所收心愛的西方文學經典，以及1987年赴大陸時，購藏的大陸早年雜誌《良友畫報》、《大眾》等。當年他將幾大箱這些雜誌運到美國，如今又運來台灣，「放在圖書館，大家都可以看到，我這年紀，希望把這些與更多人分享。」此外也有他創辦晨鐘出版社時，所出版包括瘂弦名詩集《深淵》等。

手稿則包括白先勇寫父親白崇禧將軍的《父親與民國》，白先勇笑說，他寫父親傳記花了十幾年，自己都忘了手稿還放在桌上。其他首次展出的有〈遊園驚夢〉1982年改編成舞台劇的劇本、《孽子》的舞台劇劇本，乃至白先勇推廣青春版《牡丹亭》、《紅樓夢》研究等手稿原件。

特展由趨勢教育基金會贊助，展覽海報特別以白先勇「美少年」形象設計，將白先勇畫像置於歐洲藝術家慕夏風的裝飾框，綴以牡丹等花卉及白色蝴蝶，背景還有星光閃閃。白先勇說，這次特展很有創意，要特別謝謝策展人、他教《紅樓夢》的助教鍾秩維及楊富閔兩位助理教授。

白先勇各方友人今也齊聚，台大文學院院長鄭毓瑜表示，白先勇是偉大引路人，帶大家看到人性的脆弱與空虛；台大主祕王大銘表示將把白先勇藏書及手稿數位化，分享給更多人。

