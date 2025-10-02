星級主廚帶領品嚐松露、牛肉 世新大學學生封神仙級課程
世新大學觀光學系本學年推出選修課程「美食餐廳品味鑑賞」，開放選課的首日即額滿。該課程由系主任林長郁與具備星級餐廳經驗的專業主廚與經營者協同授課，透過品嚐、拍攝照片及分享心得等多元方式，讓學生探索餐飲藝術的魅力並培養品味鑑賞力、餐飲美學，被學生譽為「神仙課程」。
世新大學表示，該課程內容涵蓋料理風味、空間設計、服務細節及整體用餐氛圍，解析頂級餐廳的核心元素。由協同教學老師、米食企業負責人張傳卿，帶領大一學生品嚐松露、紅酒燉牛肉及蘆筍果凍沙拉等料理，並透過學習單設計，啟發學生思考食材價值與餐飲文化背後的意義。此外；課程也探討咖啡廳、夜市及美食街等場域如何透過光線、座椅材質及音樂選擇影響顧客的用餐體驗。
世新大學觀光系主任林長郁指出，課程設計不僅在於舌尖上的享受，更希望透過實作與理論結合，幫助學生理解餐飲藝術的多層次魅力。課程中，也邀請星級餐廳主廚與經營者分享實務經驗，並由合作單位提供食材、器材及教材支持，學生無需額外負擔費用，也能直接接觸業界專業觀點。
世新大學也指出，觀光系打造一系列特色課程，進一步與瑞士教育集團（Swiss Education Group, SEG）建立合作。瑞士教育集團旗下包括瑞士旅館管理大學、瑞士蒙特勒飯店工商管理大學、凱薩里茲飯店管理大學及瑞士廚藝管理大學等，透過雙聯學位學程、學分銜接課程及跨國實習機會，讓台灣學生得以直通世界級觀光與餐旅產業舞台，並參與帶薪實習及跨國就業計畫。
此外，世新大學表示，觀光系也開設如「觀光大數據與AI應用」等特色課程，結合數據分析與智慧旅遊技術，培養具備跨域思維與國際視野的專業人才。
