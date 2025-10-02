台東大學校長霸氣挺師生花蓮光復救災！現金補助交通 還可抵學分

花蓮光復鄉救災復建持續中，全台發揮同島一命精神，各方救援持續投入之際，台東大學校長鄭憲宗在臉書PO文表示以「校務基金」成立「光復專案」用行動力挺師生，引起師生及網友們大聲叫好，給他大讚。

鄭憲宗表示，光復災情傳出後，學校不少師生就自動自發前往災區協助，義舉也感動了學校主管，因此，日前利用教師節連假開會討論，從學生的安全、課業、交通及保險等是否獲得保障，決議提出光復專案。

「光復專案」具體措施包括成立專業救災團隊、交通費補助、學習時數認定、緊急救助措施及器械與人力支援，另學校食品科技工廠也提供10箱共800瓶牛樟芝飲品，來補充師生體力。

鄭憲宗強調，交通費補助凡是在連假期間前往光復鄉參與救災的學生，可憑車票或救災現場照片、或手機時間軸等佐證文件，至行政大樓3樓公關中心登記並領取交通費補助，補助金額每人700元，由公關中心造冊並發放現金。

學習時數認定部分，學生們投入救災的時數，將列入自主學習時數，日後得以折抵學分。這不僅是對學生實際付出的肯定，更是學校推動USR大學社會責任的具體實踐。另緊急救助措施學校將請學務處盡速清查設籍於光復鄉的同學，並列入本校「緊急救助補助」對象，以確保學生獲得即時關懷與協助。

