陽交大學電機系教授劉建男 接任半導體中心主任

國家實驗研究院台灣半導體研究中心（半導體中心）主任由陽明交通大學電機工程學系教授劉建男接任。

劉建男為交通大學電子工程學系學士、電子研究所博士，畢業後進入中央大學任教，2018年轉至交通大學（現陽明交通大學），曾任中央大學副教務長、教育部桃竹苗區域教學資源中心主任，陽明交大電機系主任、電子資訊研究中心副主任、教學發展中心主任，並曾擔任電機電子工程師學會電路與系統協會（IEEE CASS）臺北支會副主席、計算機協會自動化設計技術專業組（ACM SIGDA）臺灣支會主席，長期促進臺灣在半導體設計領域的國際能見度，學術與行政歷練豐富。

國研院表示，劉建男主任研究專長為類比電路自動化設計、類比/混合訊號設計的建模與模擬、系統單晶片設計之功能性驗證，曾獲得台灣積體電路設計學會傑出年輕學者獎，並多次獲得中央大學及陽明交大的教學傑出及優良導師獎，現為IEEE及ACM的資深會員，研究及教學表現優異。

劉建男表示，面對全球半導體競合態勢，半導體中心將在國研院「追求全球頂尖、開創在地價值」的核心價值與願景基礎上，建立國際領先的開放式半導體學術服務平台，加速台灣在異質整合、化合物半導體、矽光子、AI晶片等領域的創新突破。同時將擴大「半導體實作訓練」規模，增加碩博士論文研究培訓量能，並打造以台灣為核心之國際學研生態系，強化我國在下世代半導體技術之國際話語權，以迎接後摩爾時代的技術挑戰。

國研院長蔡宏營表示，感謝侯拓宏前主任過去三年的努力付出，並期望劉主任在侯前主任所奠定「製造領域－原子級試驗線建置」及「設計領域－晶片設計核心骨幹升級」之基礎上，繼續推動「晶片驅動臺灣產業創新方案」，強化國家級半導體人才庫建構，並落實國科會「強化半導體創新生態系」之政策目標。

