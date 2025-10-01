快訊

輝達總部落腳北士科傳破局？ 侯友宜：林口隨時可接棒

金馬62／林依晨、范冰冰爭影后 2025金馬獎入圍名單揭曉

迄今已發生6起...台積電嘉義廠工地又傳意外 工人遭2萬伏特高壓電擊送醫

聽新聞
0:00 / 0:00

陽交大學電機系教授劉建男 接任半導體中心主任

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
在國研院蔡宏營院長（中）見證下，半導體中心侯拓宏前主任（左）將印信交接給劉建男主任（右）。圖/國研院提供
在國研院蔡宏營院長（中）見證下，半導體中心侯拓宏前主任（左）將印信交接給劉建男主任（右）。圖/國研院提供

國家實驗研究院台灣半導體研究中心（半導體中心）主任由陽明交通大學電機工程學系教授劉建男接任。

劉建男為交通大學電子工程學系學士、電子研究所博士，畢業後進入中央大學任教，2018年轉至交通大學（現陽明交通大學），曾任中央大學副教務長、教育部桃竹苗區域教學資源中心主任，陽明交大電機系主任、電子資訊研究中心副主任、教學發展中心主任，並曾擔任電機電子工程師學會電路與系統協會（IEEE CASS）臺北支會副主席、計算機協會自動化設計技術專業組（ACM SIGDA）臺灣支會主席，長期促進臺灣在半導體設計領域的國際能見度，學術與行政歷練豐富。

國研院表示，劉建男主任研究專長為類比電路自動化設計、類比/混合訊號設計的建模與模擬、系統單晶片設計之功能性驗證，曾獲得台灣積體電路設計學會傑出年輕學者獎，並多次獲得中央大學及陽明交大的教學傑出及優良導師獎，現為IEEE及ACM的資深會員，研究及教學表現優異。

劉建男表示，面對全球半導體競合態勢，半導體中心將在國研院「追求全球頂尖、開創在地價值」的核心價值與願景基礎上，建立國際領先的開放式半導體學術服務平台，加速台灣在異質整合、化合物半導體、矽光子、AI晶片等領域的創新突破。同時將擴大「半導體實作訓練」規模，增加碩博士論文研究培訓量能，並打造以台灣為核心之國際學研生態系，強化我國在下世代半導體技術之國際話語權，以迎接後摩爾時代的技術挑戰。

國研院長蔡宏營表示，感謝侯拓宏前主任過去三年的努力付出，並期望劉主任在侯前主任所奠定「製造領域－原子級試驗線建置」及「設計領域－晶片設計核心骨幹升級」之基礎上，繼續推動「晶片驅動臺灣產業創新方案」，強化國家級半導體人才庫建構，並落實國科會「強化半導體創新生態系」之政策目標。

半導體

延伸閱讀

Nvidia霸主之路能持續多久？中國大陸市場困局浮現

美要求轉移晶片產能…他憂「戰略籌碼被削弱」？網猜對台積電影響有限

Meta拚自研AI晶片 計劃收購晶片新創公司Rivos交易條件不公開

鄭麗君強調台積電（2330）晶片不會跟美國「五五分」！網酸：人家想分你政府也沒輒

相關新聞

陽交大學電機系教授劉建男 接任半導體中心主任

國家實驗研究院台灣半導體研究中心（半導體中心）主任由陽明交通大學電機工程學系教授劉建男接任。

文化新聞系開學不只迎新 更是充滿感謝與啟發的「家庭聚會」

「歡迎加入文化大學新聞學系這個大家庭！」這句話，在文化新聞系從來不是客套。9月30日下午，一場專屬於文大新聞學系的開學典禮——系週會，熱鬧登場！來賓、校友、師生齊聚一堂，共同迎接新學期。 安得烈慈善

從鑿顱術到平等受教權 嘉大講座探討特教百年變遷

早期社會因對身心障礙者不了解，甚至進行過「鑿顱術」這樣的極端作法。美國北卡羅來納大學（University of Nor...

教師節驚喜變驚嚇…30年前學生回來聽課 管中閔：不會上課了

周日928是教師節，台大前校長管中閔今天在臉書分享昨天意外的驚嚇，也是晚到的教師節驚喜。

大學生當「鏟子超人」政大、師大給補助 台大設急難救助方案

花蓮光復鄉馬太鞍溪堰塞湖溢流災情嚴重，不少大學生也利用連假期間前往救災。北部也有多所國立大學祭出相關補助，提供學生保險、...

「鏟子超人」最強後盾！政大提供學生志工2補助 網讚爆：太狠了

花蓮光復鄉災情慘重，許多「鏟子超人」自告奮勇前往救災，教師節連假更是有逾六萬名志工湧入，收假後首日人潮仍不減。國立政治大學昨日更是在臉書官網「政大新生書院」宣布，為確保投入災區服務的學生安心出行，學校提供保險與交通補助。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。