文化新聞系開學不只迎新 更是充滿感謝與啟發的「家庭聚會」
「歡迎加入文化大學新聞學系這個大家庭！」這句話，在文化新聞系從來不是客套。9月30日下午，一場專屬於文大新聞學系的開學典禮——系週會，熱鬧登場！來賓、校友、師生齊聚一堂，共同迎接新學期。
安得烈慈善協會自去年起，在前主任陶聖屏的積極促成下，與新聞系簽訂備忘錄，設立了專屬獎助學金，為經濟不利的學子們提供堅實後盾，讓他們能無後顧之憂地專心向學。安得烈慈善協會資源發展處蔣慶章處長親臨現場，代表協會接受新聞學系致贈的感謝狀。蔣處長不僅鼓勵同學們，更期許大家能善用新聞報導的專業力量，讓社會上的公共議題被看見，讓公共利益得以真正落實，成為社會進步的推手。
新聞系友會理事長、資深新聞人李建榮先生，也率領多位傑出系友們熱情返校，與學弟妹們一同迎接嶄新的學期。李理事長語重心長地鼓勵同學們：「大學四年，對許多人而言，可能是校園學習的最後階段，務必好好把握這黃金歲月，紮實學習新聞的專業技能與倫理道德。」他強調，四年後的你，能否與各校新聞系菁英站在同一個起跑點競爭，關鍵就在於這四年的努力與投入。新聞工作不僅是一份職業，更是一份對社會、對國家深具意義的志業，值得我們全心投入。他更驕傲地表示，文化新聞系63年來已培育出6000多名優秀校友，他們都在各行各業等著大家的加入，為新聞界注入新血！
與會師長們也紛紛為同學們加油打氣，字字句句充滿智慧與關懷：
「華岡最美的風景是『人』，請好好珍惜身邊的緣分。」
「大學四年，除了學業，也要學習打工、理財，讓財富日積月累，為未來打下基礎。」
「結交益友，彼此尊重、鼓勵、扶持，他們將成為你人生中最重要的資產。」
「從每一堂課中，挖掘新聞的價值；將每一個作業，累積成你獨特的專業。」
「人生充滿驚喜，永遠保持探索的熱情，去迎接未知的挑戰！」
這些寶貴的建議，無論未來從事新聞或其他工作，都將成為同學們闖蕩社會的利器。
系週會上，大二的系學會會長、同時也是《文化一周》總編輯的王韻實同學，以及大三、擔任華岡廣播電視台台長的吳豫菲同學，也精神抖擻地報告了年度計劃。這些充滿活力的「家庭活動」，展現了文化新聞系學子們的積極與熱情，預告著一個精彩可期的學年！
文化新聞系的同學們是如此幸福，有來自社會大眾的溫暖支持，有系友學長姐們的無私愛護，更有師長與媒體幹部們的悉心引導。讓我們一同期待，文化新聞系在所有人的努力下，持續「動起來」，邁向更加輝煌的未來！
▪高中畢業少女考上死亡之組！怪物考生靠一招申論題逼近滿分
▪起床先刷50考古題與善用小確幸 3寶媽邊帶娃邊備考成唯一上榜者
▪各校暗語曝！她出題不說校名猜大學 屏大生哭：我們沒賣醬油
▪學生奔花蓮光復救災 台東大學教授「1舉動」網讚：為人師表
▪史上最長寒假來了！台大等8校最早12月中開始 「一連放65天」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言