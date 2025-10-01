快訊

北捷博愛座前被踹飛 73歲曾姓婦人「已被關40天」...繳1.5萬罰金獲釋

下班注意！2縣市發布大雨特報 注意雷擊及強陣風

美國聯邦政府迎來「首次關門停擺效應」 AIT臉書發文也停了

文化新聞系開學不只迎新 更是充滿感謝與啟發的「家庭聚會」

聚傳媒／ 特約記者陳冠宇報導
照片為文化大學提供
照片為文化大學提供

「歡迎加入文化大學新聞學系這個大家庭！」這句話，在文化新聞系從來不是客套。9月30日下午，一場專屬於文大新聞學系的開學典禮——系週會，熱鬧登場！來賓、校友、師生齊聚一堂，共同迎接新學期。

安得烈慈善協會自去年起，在前主任陶聖屏的積極促成下，與新聞系簽訂備忘錄，設立了專屬獎助學金，為經濟不利的學子們提供堅實後盾，讓他們能無後顧之憂地專心向學。安得烈慈善協會資源發展處蔣慶章處長親臨現場，代表協會接受新聞學系致贈的感謝狀。蔣處長不僅鼓勵同學們，更期許大家能善用新聞報導的專業力量，讓社會上的公共議題被看見，讓公共利益得以真正落實，成為社會進步的推手。

新聞系友會理事長、資深新聞人李建榮先生，也率領多位傑出系友們熱情返校，與學弟妹們一同迎接嶄新的學期。李理事長語重心長地鼓勵同學們：「大學四年，對許多人而言，可能是校園學習的最後階段，務必好好把握這黃金歲月，紮實學習新聞的專業技能與倫理道德。」他強調，四年後的你，能否與各校新聞系菁英站在同一個起跑點競爭，關鍵就在於這四年的努力與投入。新聞工作不僅是一份職業，更是一份對社會、對國家深具意義的志業，值得我們全心投入。他更驕傲地表示，文化新聞系63年來已培育出6000多名優秀校友，他們都在各行各業等著大家的加入，為新聞界注入新血！

與會師長們也紛紛為同學們加油打氣，字字句句充滿智慧與關懷：

「華岡最美的風景是『人』，請好好珍惜身邊的緣分。」

「大學四年，除了學業，也要學習打工、理財，讓財富日積月累，為未來打下基礎。」

「結交益友，彼此尊重、鼓勵、扶持，他們將成為你人生中最重要的資產。」

「從每一堂課中，挖掘新聞的價值；將每一個作業，累積成你獨特的專業。」

「人生充滿驚喜，永遠保持探索的熱情，去迎接未知的挑戰！」

這些寶貴的建議，無論未來從事新聞或其他工作，都將成為同學們闖蕩社會的利器。

系週會上，大二的系學會會長、同時也是《文化一周》總編輯的王韻實同學，以及大三、擔任華岡廣播電視台台長的吳豫菲同學，也精神抖擻地報告了年度計劃。這些充滿活力的「家庭活動」，展現了文化新聞系學子們的積極與熱情，預告著一個精彩可期的學年！

文化新聞系的同學們是如此幸福，有來自社會大眾的溫暖支持，有系友學長姐們的無私愛護，更有師長與媒體幹部們的悉心引導。讓我們一同期待，文化新聞系在所有人的努力下，持續「動起來」，邁向更加輝煌的未來！

聚傳媒

新聞學 人生 文化大學

延伸閱讀

OpenAI版抖音將帶旺光通訊 高速資料傳輸成顯學 上詮、波若威迎新商機

教師節慶祝取消…光復國中覆蓋1公尺淤泥 老師也在揮剷搶災拚開學

43歲到86歲齊返校！金大樂齡大學開學 跨世代共學登場

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災 多位縣市長宣布捐款協助災民

相關新聞

大學生當「鏟子超人」政大、師大給補助 台大設急難救助方案

花蓮光復鄉馬太鞍溪堰塞湖溢流災情嚴重，不少大學生也利用連假期間前往救災。北部也有多所國立大學祭出相關補助，提供學生保險、...

文化新聞系開學不只迎新 更是充滿感謝與啟發的「家庭聚會」

「歡迎加入文化大學新聞學系這個大家庭！」這句話，在文化新聞系從來不是客套。9月30日下午，一場專屬於文大新聞學系的開學典禮——系週會，熱鬧登場！來賓、校友、師生齊聚一堂，共同迎接新學期。 安得烈慈善

從鑿顱術到平等受教權 嘉大講座探討特教百年變遷

早期社會因對身心障礙者不了解，甚至進行過「鑿顱術」這樣的極端作法。美國北卡羅來納大學（University of Nor...

教師節驚喜變驚嚇…30年前學生回來聽課 管中閔：不會上課了

周日928是教師節，台大前校長管中閔今天在臉書分享昨天意外的驚嚇，也是晚到的教師節驚喜。

「鏟子超人」最強後盾！政大提供學生志工2補助 網讚爆：太狠了

花蓮光復鄉災情慘重，許多「鏟子超人」自告奮勇前往救災，教師節連假更是有逾六萬名志工湧入，收假後首日人潮仍不減。國立政治大學昨日更是在臉書官網「政大新生書院」宣布，為確保投入災區服務的學生安心出行，學校提供保險與交通補助。

1杯珍奶看見「海的秩序」 中山大學研究團隊揭開東海漁場豐饒秘密

東海漁場豐饒的秘密在哪？中山大學海洋科學系傑出講座教授陳鎮東率領研究團隊，以「珍珠奶茶效應」比喻南海湧升流攪動了深層營養...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。