文化新聞系開學不只迎新 更是充滿感謝與啟發的「家庭聚會」

「歡迎加入文化大學新聞學系這個大家庭！」這句話，在文化新聞系從來不是客套。9月30日下午，一場專屬於文大新聞學系的開學典禮——系週會，熱鬧登場！來賓、校友、師生齊聚一堂，共同迎接新學期。

安得烈慈善協會自去年起，在前主任陶聖屏的積極促成下，與新聞系簽訂備忘錄，設立了專屬獎助學金，為經濟不利的學子們提供堅實後盾，讓他們能無後顧之憂地專心向學。安得烈慈善協會資源發展處蔣慶章處長親臨現場，代表協會接受新聞學系致贈的感謝狀。蔣處長不僅鼓勵同學們，更期許大家能善用新聞報導的專業力量，讓社會上的公共議題被看見，讓公共利益得以真正落實，成為社會進步的推手。

新聞系友會理事長、資深新聞人李建榮先生，也率領多位傑出系友們熱情返校，與學弟妹們一同迎接嶄新的學期。李理事長語重心長地鼓勵同學們：「大學四年，對許多人而言，可能是校園學習的最後階段，務必好好把握這黃金歲月，紮實學習新聞的專業技能與倫理道德。」他強調，四年後的你，能否與各校新聞系菁英站在同一個起跑點競爭，關鍵就在於這四年的努力與投入。新聞工作不僅是一份職業，更是一份對社會、對國家深具意義的志業，值得我們全心投入。他更驕傲地表示，文化新聞系63年來已培育出6000多名優秀校友，他們都在各行各業等著大家的加入，為新聞界注入新血！

與會師長們也紛紛為同學們加油打氣，字字句句充滿智慧與關懷：

「華岡最美的風景是『人』，請好好珍惜身邊的緣分。」

「大學四年，除了學業，也要學習打工、理財，讓財富日積月累，為未來打下基礎。」

「結交益友，彼此尊重、鼓勵、扶持，他們將成為你人生中最重要的資產。」

「從每一堂課中，挖掘新聞的價值；將每一個作業，累積成你獨特的專業。」

「人生充滿驚喜，永遠保持探索的熱情，去迎接未知的挑戰！」

這些寶貴的建議，無論未來從事新聞或其他工作，都將成為同學們闖蕩社會的利器。

系週會上，大二的系學會會長、同時也是《文化一周》總編輯的王韻實同學，以及大三、擔任華岡廣播電視台台長的吳豫菲同學，也精神抖擻地報告了年度計劃。這些充滿活力的「家庭活動」，展現了文化新聞系學子們的積極與熱情，預告著一個精彩可期的學年！

文化新聞系的同學們是如此幸福，有來自社會大眾的溫暖支持，有系友學長姐們的無私愛護，更有師長與媒體幹部們的悉心引導。讓我們一同期待，文化新聞系在所有人的努力下，持續「動起來」，邁向更加輝煌的未來！

