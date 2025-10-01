從鑿顱術到平等受教權 嘉大講座探討特教百年變遷
早期社會因對身心障礙者不了解，甚至進行過「鑿顱術」這樣的極端作法。美國北卡羅來納大學（University of North Carolina）特殊教育專家教授Fred Spooner，昨天在嘉義大學的演講一開場就拋出驚人案例，提醒大家障礙者教育與人權歷史的曲折發展。嘉大師範學院院長陳明聰表示，教授Spooner分享提醒大家，教育的核心在於尊重每一個人的存在與價值。
這場講座是嘉大師範學院教育學系教授劉馨珺所開設的通識課程「世界文明與當代社會」系列活動之一，課程以文明演進與社會議題為核心，並獲日本「歐亞基金會」（ユーラシア財團 from Asia）補助，推動「世界文明と現代社会課程講座」，持續邀請海外學者交流，打造具全球視野的學習平台。
昨天第3場講座在嘉大民雄校區教育館舉行，由教授Spooner以「美國身心障礙者的教育與人權發展」為題，回顧美國特殊教育的重要歷程。他指出，早期社會對身心障礙者充滿偏見與排斥，甚至曾出現「鑿顱術」等極端作法。然而，自20世紀70年代起，美國一系列具有里程碑意義的法院判決，逐步奠定障礙者受教育的法律基礎，並推動《身心障礙者教育法》（IDEA）與《美國身心障礙者法案》（ADA）等重要法規的誕生，實現了從「排斥」到「平等學習權」的重大轉折。
Spooner表示，教育法案不只是制度上的改變，更翻轉了社會對障礙者的態度，使教育成為實踐人權的重要場域。他同時提醒，近年美國部分政策提案（如「2025計畫」）可能削弱博士培訓補助與醫療支持，對特殊教育發展與障礙者受教權造成威脅，呼籲教育界與社會共同守護教育公平。
講座現場互動熱烈，學生表示，透過這場分享更深刻理解了特殊教育的歷史背景，也激發了對教育公平與社會正義的反思。
