中正大學展出獲獎「鳥店」系列等畫作 藝術家劉婷瑟曾是書記官
藝術家劉婷瑟即日起至11月19日在中正大學圖書館展出「韶光彩筆」油畫創作展，展出獲得台陽獎、楊三郎獎肯定的「鳥店」等系列作品，風格優雅而細膩，融入東方人文底蘊。
劉婷瑟現為中正大學駐校藝術家，曾任嘉義地方檢察署書記官、科長，投入藝術界迄今10年，近年於新北市立楊三郎美術館、台北中正紀念堂、嘉義縣梅嶺美術館展出，深獲藝術界及大眾好評。
劉婷瑟日前舉辦座談，與參觀畫展的民眾、中正大學學生分享創作經驗，她說，在司法界必須嚴謹理性，在藝術的領域卻需自由奔放，轉換的過程中難免會遇到挫折，但她正向面對一切，專注在自己喜好的事物，才能獲得藝術界的肯定。
策展人台陽美術協會秘書長莊玉明告訴中央社記者，此次畫展以「韶光彩筆」為題，寓意珍視時光、感受生命的溫度。劉婷瑟作品風格近似印象派，優雅而細膩，融入東方人文底蘊，並盛讚劉婷瑟是嘉義地區「下筆最快」的藝術家之一。
莊玉明表示，展出作品包含獲得台陽獎、楊三郎獎肯定的「鳥店」系列作品，以及以「牛奶瓶」為靈感的全新創作，展現藝術家不斷突破、勇於嘗試的創作能量。邀請大家走進劉婷瑟的畫筆世界，體驗藝術如何映照生活、點亮心靈。
中正大學藝文中心表示，從司法現場到藝術殿堂，劉婷瑟用行動告訴大家，「跨界」是開啟更多可能的開始。10月13日將舉辦茶會及贈畫活動，劉婷瑟要將獲得台陽獎「鳥店二」的系列作品「鳥店三」畫作贈於學校典藏。
