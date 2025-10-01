聽新聞
教師節驚喜變驚嚇…30年前學生回來聽課 管中閔：不會上課了
周日928是教師節，台大前校長管中閔今天在臉書分享昨天意外的驚嚇，也是晚到的教師節驚喜。
管中閔指出，昨天下午上課約一小時後，教室後面突然又進來幾位學生。是他最早帶過的幾位博士生，學生說多年沒聽老師的課，特地回來再聽一次，並且祝賀教師節。管中閔說：「這下搞得我不會上課了。」
管中閔表示，當年這些學生先後畢業找到教職，他會在他們上課的第一個學期，挑一個時間，帶著他們學弟妹去「突襲」上課的教室，大家還提問題。看著他們在台上緊張（還有點不好意思）的樣子，所有的人都樂不可支。當年他還年輕，常和這些學生就像朋友一般打鬧，也讓他們之間的情誼特別不同。
教師節雖然過了兩天，管中閔說，昨天卻成為特別難忘的一個教師節慶祝。這些學生也驚嚇發現，他們在台大的學號（R83,R86等），竟然和現在班上學生（R113）差了30年左右。
