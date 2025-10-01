中山大學攜手資策會 推動智慧醫療、可信任AI

國立中山大學與資策會簽約展開合作，結合學術研究與產業技術，聚焦「智慧醫療創新」、「後量子密碼解決方案」以及「可信任人工智慧研發」等3大領域，打造兼具創新與安全的數位應用。

中山大學今天新聞稿表示，不久的將來，人們走進診間時，醫師戴著智慧眼鏡，就能偵測出眼動與專注狀況，甚至幫助判斷認知功能是否異常；在社區裡，長者照鏡子時，映入眼簾的不只是熟悉的臉龐，還有智慧魔鏡量身打造的復健運動建議；自駕輪椅則像貼心的護理師，安全地把病患送到指定位置。

中山大學校長李志鵬表示，醫學院與資策會軟體技術研究院將在智慧醫療領域展開一系列合作。以智慧眼鏡為例，它能進行眼動偵測，進一步協助醫師了解病患的專注與認知狀況。

此外，智慧魔鏡則能化身「居家復健教練」，特別適合社區長者進行體適能檢測，並提供個人化運動建議；透過結合臨床經驗與智慧科技，不僅能提升照護效率，更能推動「從醫院到居家」的精準健康服務，讓智慧醫療真正走進日常生活。

資策會執行長范俊逸指出，AI的發展不再僅僅追求演算法與影像技術的突破，更需同時兼顧隱私保護、透明度與風險防護；未來的AI不只是聰明，更要值得信賴。中山大學與資策會的合作，正是希望打造一套「可靠的AI」，讓技術落實於產業應用與社會服務。

中山大學表示，當醫療、交通、甚至金融等重要資訊全面數位化，隨之而來的資安威脅不容忽視。中山大學與資策會資安科技研究所將共同投入「後量子密碼（PQC）解決方案」研發；估計將大幅提升台灣抵禦量子攻擊的能力，替未來數位社會築起更堅固的防線。

