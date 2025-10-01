快訊

阿金不是阿金「DNA檢測結果一出」 飼主崩潰：這劇情比八點檔還狗血

青年監督聯盟告發凱思國際狗仔跟拍立委涉國安法 沒告發黃國昌

丁學文專欄／9月只降息1碼 聯準會讓子彈飛一會兒？

大學生當「鏟子超人」政大、師大給補助 台大設急難救助方案

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
花蓮光復鄉歷經堰塞湖溢流洪災，連假全台各地湧入的「鏟子超人」投入清淤。記者王思慧／攝影
花蓮光復鄉歷經堰塞湖溢流洪災，連假全台各地湧入的「鏟子超人」投入清淤。記者王思慧／攝影

花蓮光復鄉馬太鞍溪堰塞湖溢流災情嚴重，不少大學生也利用連假期間前往救災。北部也有多所國立大學祭出相關補助，提供學生保險、交通費等補助，鼓勵學生加入「鏟子超人」行列。

國立政治大學表示，為了讓學生能安心前往災區投入志工服務，提供保險與交通補助的申請流程，學生可於出發日期前三天至新生書院辦公室統籌保險，事後返校至新生書院辦公室核銷台北花蓮來回車票，申請期限至10月31日。

政大指出，課外組原本即設有支持學生活動經費，社團或學生臨時組成的團隊皆可提出申請。此外，新生書院也有深耕計畫經費，以支持學生自主服務學習，本次將予以支應，若經費仍有不足，將優先由學務處經費調整。

台師大學務長林玫君也表示，上周台師大舉行50、60重聚校友會，由校友會學長姐出資，用以協助學生投入救災志工行列。只要學生有需求，交通費無需任何單據，學校即提供台北至花蓮光復來回車資；也提供每日至少400元的當地生活費，同樣無需檢具單據。無論是已返回的學生，或10月連假即將前往花蓮當志工的學生，都能請領。

林玫君也指出，如果學生還需要相關物資，如救災用的手套、鐵鏟等就需要單據請領，學生投入志工若有購買保險，也能檢具相關證明和學校請款。

另外，林玫君說，台師大也提供「暖陽紓困金」機制，學生本人或直系親屬設籍當地，因本次災害造成房屋毀損，每人可申請2萬元的補助紓困；此外，台師大也會透過專責導師、生活輔導組及學生輔導中心，提供生活安排、學習支持到心理安頓等，陪伴學生穩定復原。

國立台灣大學則設有「國立台灣大學學生急難慰問救助金－花蓮光復鄉專案」，學生本人或直系親屬，因本次災害導致家庭變故或生活困難皆可提出申請，每案最高補助5萬元，學校也會視情況給予適當經濟協助與資源轉介。

台師大 保險 鏟子超人 堰塞湖 馬太鞍溪

延伸閱讀

花蓮旅宿暖心助「鏟子超人」 縣府揭災後收容人數降有2大原因

花蓮光復災區89戶受損嚴重難續住 國土署評估啟動中繼宅、社宅

花蓮加油！ 全台22縣市民宿協會齊聚恆春 為花蓮鼓勵打氣

裕隆集團「愛的里程」挺花蓮光復「拖吊超人」救援災區不分品牌免費拖吊

相關新聞

大學生當「鏟子超人」政大、師大給補助 台大設急難救助方案

花蓮光復鄉馬太鞍溪堰塞湖溢流災情嚴重，不少大學生也利用連假期間前往救災。北部也有多所國立大學祭出相關補助，提供學生保險、...

「鏟子超人」最強後盾！政大提供學生志工2補助 網讚爆：太狠了

花蓮光復鄉災情慘重，許多「鏟子超人」自告奮勇前往救災，教師節連假更是有逾六萬名志工湧入，收假後首日人潮仍不減。國立政治大學昨日更是在臉書官網「政大新生書院」宣布，為確保投入災區服務的學生安心出行，學校提供保險與交通補助。

1杯珍奶看見「海的秩序」 中山大學研究團隊揭開東海漁場豐饒秘密

東海漁場豐饒的秘密在哪？中山大學海洋科學系傑出講座教授陳鎮東率領研究團隊，以「珍珠奶茶效應」比喻南海湧升流攪動了深層營養...

中正大學教授遭冒名投稿 疑因檢舉抄襲被報復

中正大學電機系教授Mohamed Shaaban近日疑遭冒名，將一篇抄襲文章投稿至Elsevier旗下期刊Results...

學生奔花蓮光復救災 台東大學教授「1舉動」網讚：真正的為人師表

樺加沙颱風過境後，花蓮光復馬太鞍溪上游堰塞湖溢流，導致大規模泥水災情，許多民宅深陷厚重淤泥，居民重建之路困難重重。就在各方救援持續投入之際，一則來自學生與教授的互動，意外在網路上掀起熱烈迴響。

還記得水桶陣嗎？總統教育獎得主清大返基中演講 王辰翰：我不認輸

國立基隆高中畢業的王辰瀚家庭貧困，家中漏水擺滿水桶陣也無礙他在餐桌上念書奮發向上，今年考上清大並獲總統教育獎。王辰瀚昨返...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。