大學生當「鏟子超人」政大、師大給補助 台大設急難救助方案

花蓮光復鄉馬太鞍溪堰塞湖溢流災情嚴重，不少大學生也利用連假期間前往救災。北部也有多所國立大學祭出相關補助，提供學生保險、交通費等補助，鼓勵學生加入「鏟子超人」行列。

國立政治大學表示，為了讓學生能安心前往災區投入志工服務，提供保險與交通補助的申請流程，學生可於出發日期前三天至新生書院辦公室統籌保險，事後返校至新生書院辦公室核銷台北花蓮來回車票，申請期限至10月31日。

政大指出，課外組原本即設有支持學生活動經費，社團或學生臨時組成的團隊皆可提出申請。此外，新生書院也有深耕計畫經費，以支持學生自主服務學習，本次將予以支應，若經費仍有不足，將優先由學務處經費調整。

台師大學務長林玫君也表示，上周台師大舉行50、60重聚校友會，由校友會學長姐出資，用以協助學生投入救災志工行列。只要學生有需求，交通費無需任何單據，學校即提供台北至花蓮光復來回車資；也提供每日至少400元的當地生活費，同樣無需檢具單據。無論是已返回的學生，或10月連假即將前往花蓮當志工的學生，都能請領。

林玫君也指出，如果學生還需要相關物資，如救災用的手套、鐵鏟等就需要單據請領，學生投入志工若有購買保險，也能檢具相關證明和學校請款。

另外，林玫君說，台師大也提供「暖陽紓困金」機制，學生本人或直系親屬設籍當地，因本次災害造成房屋毀損，每人可申請2萬元的補助紓困；此外，台師大也會透過專責導師、生活輔導組及學生輔導中心，提供生活安排、學習支持到心理安頓等，陪伴學生穩定復原。

國立台灣大學則設有「國立台灣大學學生急難慰問救助金－花蓮光復鄉專案」，學生本人或直系親屬，因本次災害導致家庭變故或生活困難皆可提出申請，每案最高補助5萬元，學校也會視情況給予適當經濟協助與資源轉介。

