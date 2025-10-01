快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
來自全國各地「鏟子超人」進入光復鄉，政大推出交通補貼與保險方案確保學生安心救災。 記者季相儒／攝影
來自全國各地「鏟子超人」進入光復鄉，政大推出交通補貼與保險方案確保學生安心救災。 記者季相儒／攝影

花蓮光復鄉災情慘重，許多「鏟子超人」自告奮勇前往救災，教師節連假更是有逾六萬名志工湧入，收假後首日人潮仍不減。國立政治大學昨（30）日在臉書宣布，為確保投入災區服務的學生安心出行，學校提供保險與交通補助。

政大校方表示，為讓學生們能安心前往災區投入志工服務，提供保險與交通補助的申請流程，學生可於出發日期前三天至新生書院辦公室統籌保險，事後返校至新生書院辦公室核銷台北花蓮來回車票，申請期限至10月31日。

有網友將文章擷圖到Threads大讚「補助學生到花蓮當鏟子超人的車票，太狠了政治大學」。貼文曝光後吸引近2萬人瀏覽，網友們感動「國立大學可以這樣真的要推爆」，也有網友補充「其實很多學校有相關支援，不只政大」。

「政大新生書院」也曾在29日發布安全宣導，建議大家透過社團召集、揪朋友一起集體行動參與。文章特別提醒，出發前務必先完成申請「平安保險」與「車馬費補助」，強調這不是旅遊行程，因此需要自備飲水與簡單餐點，且務必避免單獨前往，並聽從現場調度。

另外，志工報到時請遵循當地工作站調度，前進部落的人則由國防部軍卡接送至大馬、大平及阿陶莫部落，建議先與信任的志工團體聯繫再一起前往。文末再次呼籲，保持熱情的同時，也要確保自身安全，避免造成災民更多困擾。

「鏟子超人」最強後盾！政大提供學生志工2補助 網讚爆：太狠了

1杯珍奶看見「海的秩序」 中山大學研究團隊揭開東海漁場豐饒秘密

東海漁場豐饒的秘密在哪？中山大學海洋科學系傑出講座教授陳鎮東率領研究團隊，以「珍珠奶茶效應」比喻南海湧升流攪動了深層營養...

中正大學教授遭冒名投稿 疑因檢舉抄襲被報復

中正大學電機系教授Mohamed Shaaban近日疑遭冒名，將一篇抄襲文章投稿至Elsevier旗下期刊Results...

學生奔花蓮光復救災 台東大學教授「1舉動」網讚：真正的為人師表

樺加沙颱風過境後，花蓮光復馬太鞍溪上游堰塞湖溢流，導致大規模泥水災情，許多民宅深陷厚重淤泥，居民重建之路困難重重。就在各方救援持續投入之際，一則來自學生與教授的互動，意外在網路上掀起熱烈迴響。

還記得水桶陣嗎？總統教育獎得主清大返基中演講 王辰翰：我不認輸

國立基隆高中畢業的王辰瀚家庭貧困，家中漏水擺滿水桶陣也無礙他在餐桌上念書奮發向上，今年考上清大並獲總統教育獎。王辰瀚昨返...

跨國合作 北榮、陽明交大與日本癌症中心簽MOU

台北榮民總醫院院長陳威明、日本國立癌症中心中央醫院院長瀨戶泰之及陽明交通大學校長林奇宏校長，今天共同簽署合作備忘錄，盼建...

