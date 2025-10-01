「鏟子超人」最強後盾！政大提供學生志工2補助 網讚爆：太狠了

花蓮光復鄉災情慘重，許多「鏟子超人」自告奮勇前往救災，教師節連假更是有逾六萬名志工湧入，收假後首日人潮仍不減。國立政治大學昨（30）日在臉書宣布，為確保投入災區服務的學生安心出行，學校提供保險與交通補助。

政大校方表示，為讓學生們能安心前往災區投入志工服務，提供保險與交通補助的申請流程，學生可於出發日期前三天至新生書院辦公室統籌保險，事後返校至新生書院辦公室核銷台北花蓮來回車票，申請期限至10月31日。

有網友將文章擷圖到Threads大讚「補助學生到花蓮當鏟子超人的車票，太狠了政治大學」。貼文曝光後吸引近2萬人瀏覽，網友們感動「國立大學可以這樣真的要推爆」，也有網友補充「其實很多學校有相關支援，不只政大」。

「政大新生書院」也曾在29日發布安全宣導，建議大家透過社團召集、揪朋友一起集體行動參與。文章特別提醒，出發前務必先完成申請「平安保險」與「車馬費補助」，強調這不是旅遊行程，因此需要自備飲水與簡單餐點，且務必避免單獨前往，並聽從現場調度。

另外，志工報到時請遵循當地工作站調度，前進部落的人則由國防部軍卡接送至大馬、大平及阿陶莫部落，建議先與信任的志工團體聯繫再一起前往。文末再次呼籲，保持熱情的同時，也要確保自身安全，避免造成災民更多困擾。

