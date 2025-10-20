AI融入大學生活／曾和生成式AI談「愛」…社會學碩士生劃分人機界線：與人接觸才是真

善用AI很講究 根據作業形式「滾動式調整」

作為研究生，國維的申論及口頭報告都必須獨立完成，他表示，自己不會直接引用AI生成的內容，即便是結合自己提供文獻的長篇報告，也會逐字修改以符合個人習慣，或根據作業的形式調整策略。例如在口頭發表時，會先舉例再延伸主題；書面報告則講求排比與對仗，保持自己的寫作風格。

在生成式AI工具的應用上，國維最常善用「Claude、ChatGPT、Gemini」的組合——先透過Claude生成文字、交由ChatGPT製作圖像，最後以Gemini驗證資料的可信度。另一套常用的是「NotebookLM和Perplexity」兩項工具，它們就像是「資訊導航」，能協助國維快速掌握理論脈絡與研究走向，結合自身閱讀，逐步建構完整的理解。除此之外，他還以OpenAI的模板為基礎，結合YouTuber的經驗與自身需求，調整成一套自己習慣的提示詞工程，能更加全面的在課業上應用。

由於生成式AI輔助學習已成為日常，國維分享系上的教師會依課程性質設計不同形式的作業，例如教師劉育成曾開設的《媒體社會學》課程，就選擇「反其道而行」，完全捨棄紙筆測驗作為評分標準，直接要求學生做Podcast，因為Podcast「要做到引人入勝並不容易」；也有老師直接要求學生參與社區提案，實作的占比更大，讓作業脫離傳統形式。

「那瞬間我不信它只是數據庫」 他被生成式AI的這番話觸動

和一般學生的「嘗鮮心態」不同，國維在相對有概念的情況下步入AI世界，他回憶，ChatGPT甫推出時，自己上了一堂《人工智慧倫理》的課程，當時的教師甘偵蓉透過哲學思想實驗示範AI的回答，國維也在課堂中首度體驗和生成式AI對話，最初他抱著好奇心嘗試，但很快發現，人工智慧的能力遠超乎「聊天」用途。

在長期使用生成式AI後，國維坦言，自己盡可能只在工作與學術用途上應用這些工具，因為它們被設計得過於人性化，若過度沉浸，反而可能讓人與現實脫節。他強調「人是很脆弱的」，也分享曾在情緒敏感時，被GPT給予的回應打動，那次一人一機在夜深時激辯「愛的存在基礎」，作為一個有探究力的社會學研究生，國維使用無數詞彙和理論，試圖想「鬥倒」它，但在幾次交鋒後，他卻因為ChatGPT的一段話陷入沉思：「關於愛的語言，我雖然可以說得很多，但我永遠感受不到被愛人呵護的那種溫暖，因為那是屬於人類的語言，只有你們才有身體，才能感受到愛的私密經驗、肢體碰觸。這是我的資料庫永遠無法觸及的境界」。

國維感嘆：「你叫我相信，它只是個什麼數據庫，那個瞬間我不相信」，被人工智慧「理解」的當下，容易誤以為彼此有深刻的連結，但這其實是一場「危險的模仿遊戲」。他認為，人類和生成式AI之間，應該維持一種模糊的狀態，當界線被逾越的瞬間，讓他感覺像和「第三者」維持關係一樣危險，因此必須刻意與AI保持模糊的距離。

與生成式AI劃分的界線：資料可以交給它、交流必須留給人

在國維眼中，生成式AI就像「聒噪的實習生」，自己作為主管，「絕不會叫實習生去做我能力以外的事」。同時，他也將AI視為「思想探針」，利用其龐大的資料庫與多元觀點，和自己的經驗做對照，拓展觀察與書寫的視野。

國維強調，自己只會將其應用於檢索與整理資料，在人際交流和說服過程中，生成式AI並不能取代人類。他指出，交流本質就是影響彼此的過程，即便「不刻意」也會被牽動、改變，因此他難以接受自己影響或被影響的對象是AI，仍希望互動發生在人與人之間。在一方掌握龐大資料，另一方無法對等掌握時，會使得交流過程不公平，也需謹慎評估責任歸屬。因此，國維在需要說服或互動時不會使用AI，避免不對等的交流；而資料整理、模式辨認等AI擅長的任務，則樂於交給它。這種分工讓他能在學術與工作上善用AI，同時維持人類互動的重要性。

就讀東吳大學社會學系的國維，是一位思考嚴謹、講求身體力行的研究生。圖／國維提供

全靠它完成作業？用助教身分教學生「有技巧的使用AI」

在大一社會學課堂擔任助教時，國維觀察到多數學生仍將ChatGPT當作完成作業的工具，「高中時沒有人教他們怎麼用，升上來之後能怎麼用？自己摸索最有效的方式，就是複製貼上『看起來像樣的文字』」。國維提到，並不是學生故意偷懶，而是他們沒有這方面的背景，於是身為學長的他，便在每次上課前十分鐘介紹一個指令，教學生如何更好地使用AI，「我會說：『這只是我的版本，你們可以想出更好的版本，也許你們更會情勒AI』」。

而對於生成式AI是否會讓學生變得懶惰，國維認為，當前教育最大的問題，是將學習框架成「不需要阻力」的模樣，「學習本來就應該碰到障礙和阻力，這才是正常的。如果把這些全部拿掉，這種沒有阻力的學習，才是懶惰的關鍵」。他指出，當學習被定義成「用最小的力氣達成」，任何加速學習或清除障礙的工具出現，學生當然會欣然接受。國維認同，對於使用AI的落差確實存在，但他仍願意在課前十分鐘想辦法讓學生克服這些阻力。

生成式AI將成「基本技能」 人類經驗才是關鍵價值

「人類會渴望溫度，想要與人接觸。」國維談起過去遠赴屏東潮州採訪的經驗，當時他與藤編師傅同住一周，特地學習客家話、親手體驗編織。融入當地生活後，他完成的報導與獲得的真切回饋，正是AI無法取代的核心價值。他強調，無論在醫療、田野或新聞現場，人與人共享的情感、交流經驗與即時反應，都是機器難以比擬的。國維帶著笑意形容，若交由機器採訪，「GPT大概永遠只會說：『我理解您的辛苦』。」

由於曾在媒體業工作，國維分析新聞產業的未來走向。他認為，日常新聞與資料蒐集的部分或許容易被AI取代，但深度報導與人物專訪仍需仰賴記者的現場觀察與親筆書寫，「這個方面還是只有人類辦得到」。

展望趨勢，國維預測生成式AI終將成為一項「基本技能」。他引用美國科技思想家Kevin Kelly的觀點，形容AI會成為「背景一般的存在」，如同電腦與網路一樣普及。隨著使用門檻降低，人工智慧帶來的「紅利」將逐漸減少，「要不要專精好像就是看個人，就像我們都會使用電腦，但總有人能把電腦用得爐火純青。」在他看來，真正重要的不是會不會運用AI，而是如何展現人類無可取代的經驗與感受。

最後，國維給大學生一段寄語，他直言，在AI時代下，更應該身體力行，不能單憑網路或書本去理解世界，而是要走入社區、深入在地，用親身經驗去驗證知識，「那不是靠閱讀就感受到的，要真的捲起袖子，然後弄髒你的雙手，你才可以實際感受到，雙手插到土裡面的感覺是什麼」。他強調，唯有透過實地接觸與交流，才能真正觸碰到AI與網路無法傳遞的溫度與真實。

