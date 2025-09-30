快訊

1杯珍奶看見「海的秩序」 中山大學研究團隊揭開東海漁場豐饒秘密

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
中山大學海洋科學系傑出講座教授陳鎮東（右）、研究員黃婷萱（左）研究團隊揭開東海漁場豐饒的秘密。圖／中山大學提供
中山大學海洋科學系傑出講座教授陳鎮東（右）、研究員黃婷萱（左）研究團隊揭開東海漁場豐饒的秘密。圖／中山大學提供

東海漁場豐饒的秘密在哪？中山大學海洋科學系傑出講座教授陳鎮東率領研究團隊，以「珍珠奶茶效應」比喻南海湧升流攪動了深層營養鹽，被黑潮帶進東海餵養浮游生物，支撐整個海洋食物供應鏈，揭開深海交互作用的神秘面紗。

這項研究成果近期發表於國際期刊「海洋學」（Oceanography），不僅補足學界長期缺乏的關鍵環節，也為漁業管理與生態預測提供新的科學依據。

「海洋中的浮游生物就像陸地上的植物，需要源源不斷的肥料，黑潮就是輸送肥料的高速公路」陳鎮東指出，過去研究已知黑潮能將南海的水團帶往東海，進而提升生產力，使東海成為全球最具生產力的漁場之一。但南海水為何特別「肥沃」，又如何有效被推送到大陸棚淺層？一直缺乏完整解釋。

研究員黃婷萱透過多次觀測與數據分析，揭開答案。南海常見的湧升流與內波，正如同「攪拌」動作，將深藏營養鹽往上翻攪，推升分布至淺層，這些經過預處理的南海水，再重新注入黑潮，帶著養分一路北上。

當黑潮抵達台灣東北方，浮游生物在陽光下大量繁殖。研究數據顯示，水深100公尺處的硝酸鹽濃度，從黑潮南端的每公斤1微莫耳（μmol/kg），提升至東海北端的每公斤9微莫耳，增幅之大，清楚證明南海水在「營養補給」上的關鍵角色。

這項「珍珠奶茶效應」並非僅憑單次航次觀測，而是結合2000至2020年間長期數據，團隊繪製出從菲律賓至東海黑潮剖面圖，分析溫度、鹽度與營養鹽分布，並以經驗公式推估濃度。

「這顯示黑潮與南海長期交互作用的軌跡」陳鎮東強調，這項模型讓科學界能更精準預測東海在不同季節，甚至極端天氣下的生產力。

陳鎮東表示，颱風、強風事件都會強化海水混合，影響營養鹽供應多寡，透過模型漁業管理單位可更有效評估浮游生物與魚群數量的變動，協助漁民能在變動的海洋裡，找到可預期、可調度的捕撈節奏，資源最豐沛的時機出海，提高效率並降低風險。

「珍珠奶茶效應」不僅為海洋科學提供突破性模型，更凸顯台灣在國際海洋研究的影響力，團隊坦言，目前研究以空間分布為主，尚未納入季節性變化，未來仍需更多資料驗證。

中山大學海洋科學系傑出講座教授陳鎮東（左）、研究員黃婷萱（右）研究團隊揭開東海漁場豐饒的秘密。圖／中山大學提供
中山大學海洋科學系傑出講座教授陳鎮東（左）、研究員黃婷萱（右）研究團隊揭開東海漁場豐饒的秘密。圖／中山大學提供

