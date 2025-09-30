聽新聞
中正大學教授遭冒名投稿 疑因檢舉抄襲被報復
中正大學電機系教授Mohamed Shaaban近日疑遭冒名，將一篇抄襲文章投稿至Elsevier旗下期刊Results in Engineering，投稿者使用非學術帳號，期刊目前已撤回，但資料庫仍保留整篇文章，Mohamed Shaaban盼全文刪除，校方要求調查投稿者與審核過程。
期刊網站發出聲明，出版後發現作者使用可疑電子郵件，與教授Mohamed Shaaban帳戶沒有關聯，已聯絡中正大學，證實教授未參與提交這篇文章；因已確定作者身份不可靠，文章完整性和調查結果已失公正，對這件事深表歉意，目前已將本文撤回。
據了解，Mohamed Shaaban未投稿文章，也沒支付刊登費，疑因長期在網路揭露期刊論文抄襲，遭冒名投抄襲稿。Mohamed Shaaban在臉書上表示，對方拒絕從資料庫刪除整篇文章，也拒絕期刊受理流程、出版費用支付及評審流程內部調查，讓他感到很遺憾。
中正大學表示，根據Mohamed Shaaban向校方反映，教授並沒有投稿文章至該期刊，期刊所刊登為不實的訊息。中正大學也與期刊聯絡，請求協助後續調查，詳細查出投稿者、審查過程、審查標準、匯款者等，同時也希望回覆校方予以報告。
