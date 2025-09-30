東吳大學舉辦「凱比機器人跨域應用競賽」 融合人文關懷和創新

東吳大學舉辦「凱比機器人跨域應用競賽」，作品結合人文關懷與科技創新，例如家庭陪伴型機器人結合居家需求與情感連結，或是結合遊戲化設計推動跨域教育。

東吳大學今天發布新聞稿指出，東吳巨量資料管理學院近日舉辦「凱比機器人跨域應用競賽」，吸引多所大專、高中職、國中師生參與，競賽以「以凱比機器人為核心，設計創新教學或生活應用方案」為題，讓AI走進教育現場和日常生活，彰顯「科技×人文」的無限可能。

在一般教案組中，台北市立內湖高中以「家庭陪伴型凱比機器人」奪下創新卓越獎，作品結合居家需求與情感連結；國立台南護理專科學校的「Kebbi 智在不忘銀髮加油站」勇奪創新優等獎，突顯AI於高齡照護上的創新應用；東吳大學資訊管理學系以「身體與認知雙向練功房」獲展演卓越獎，結合肢體互動與認知訓練，為長輩帶來全新學習與成就體驗。

大專跨域組部分，台東大學特殊教育學系以「凱比同『戲』－普特共融 show」榮獲人氣獎，將特殊教育融合理念化為行動；國立台北教育大學教育傳播與科技研究所則以「凱比大冒險－搶救色彩王國」榮獲展演卓越獎，以遊戲化設計帶來跨域教育的無限可能。

東吳大學提到，這次比賽邀請多名專家學者擔任評審，由東吳大學巨量資料管理學院院長金凱儀率領團隊主持，評審一致認為，本屆作品不僅展現技術實力，更融入人文精神與社會關懷，呼應凱比機器人競賽所欲推動的教育理念。

商品推薦