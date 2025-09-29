學生分享海外學習與志工服務經驗 靜宜「築夢全球・學習無界」

靜宜大學舉辦「114年築夢全球・學習無界：青年國際實踐與服務成果分享交流會」，邀7組學生團隊分享海外學習與志工服務經驗。校長林思伶頒贈感謝狀予校友卓金堂、蔡鎮壕，感謝他們長期支持築夢基金與相關計畫，協助學生勇敢逐夢、提升國際移動力。

交流會主題涵蓋馬來西亞生態設計希望再生、菲律賓志工服務、阿根廷華語推廣、日本高中交流，及國際營隊與學術會議，展現靜宜學子在全球各地的多元實踐成果。

校長林思伶表示，靜宜是天主教大學，致力培育具利他精神的世界公民，讓學生在大學階段即能累積服務經驗。未來也將鼓勵各學院於寒暑假規劃特色國際學習與服務團隊。她強調，學生在出國前需接受嚴謹培訓並於國內實習；返國後透過成果分享持續擴散影響力。她勉勵學生不要因經費不足而卻步，應勇於走向世界、培養國際移動力，以行動關懷他人。

校長林思伶感謝校友通用不鏽鋼有限公司董事長卓金堂、蕾蒂蜜實業有限公司董事長蔡鎮壕慷慨捐資，協助學校成立E.A.G.L.E.築夢基金，支持學生出國逐夢；也感謝校友嘉麗建設股份有限公司董事長鄭偉毓、台灣柏釧企業股份有限公司財務長黃淑妮等人共同成立「惜學還願天使基金」，提供優秀學子生活補助，讓學生能安心就學、專注學業。

靜宜大學國際長林沛澧指出，E.A.G.L.E.築夢基金主要協助經濟不利學生，支持他們勇敢走向世界、實踐夢想。以奈及利亞籍學生索羅門為例，他代表靜宜參加國際營隊，結識多所學校同儕，也在領導力與服務心態上獲得寶貴成長。

西班牙語文學系助理教授黃韵庭指導團隊赴阿根廷，展開近兩個月的國際實習與服務，包括中文教學、冬季送暖及學術交流，推廣台灣文化，也讓學生實踐專業、提升西語能力。西文系四年級學生呂昱霖分享，令她印象最深刻的是送毛毯給街友，幫助度過嚴冬，更深刻體會服務的力量。 靜宜大學舉辦「114年築夢全球・學習無界：青年國際實踐與服務成果分享交流會」。圖／靜宜大學提供 靜宜校友慷慨捐款成立E.A.G.L.E.築夢基金及惜學還願天使基金，幫助學生出國圓夢並提供優秀學子生活補助，讓學生安心就學、專注學業。圖／靜宜大學提供 分享交流會激勵更多師生投身國際舞台，落實靜宜「進德修業」校訓精神。圖／靜宜大學提供 7組學生團隊分享海外學習與志工服務經驗，展現多元國際成果。圖／靜宜大學提供

