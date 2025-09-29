憂污名化、影響成績 學團：有心理假未必敢請

快訊

中央社／ 台北29日電

根據教育部統計，截至114學年上學期，已有135所大專實施身心調適假（或稱心理假）。但學生團體坦言，可能因擔心假別污名化或影響課堂成績，導致學生有假卻不敢請。

考試院審議通過公務人員請假規則，增訂每年3天身心調適假併入事假計算，將在今年10月10日上路。教育端早已在111學年起就有大學率先實施身心調適假（或稱心理假），希望有助於緩解學生壓力，根據教育部統計，截至114學年，已有高達135所大專實施身心調適假。

EdYouth理事長、台北大學學生蔡其曄告訴中央社記者，大學設置心理假，對學生來說是很有幫助的，以台北大學為例，心理假首年上路，請假人次約1成5至2成，和其他假別相較，並無太大差異，顯示學生請心理假狀況仍相當理性。

但蔡其曄坦言，學生要請心理假時仍會有一些擔憂，一方面擔心自己狀況沒那麼嚴重，請了心理假可能會有很多介入關懷，因此會更審慎考慮；另一方面則是擔心假別污名化，有些授課老師未必認同心理假，或是會限制請假次數，由於每堂課的老師要求不同，也可能讓學生想請卻不敢請。

蔡其曄認為，心理假設定的初衷是希望學生有需要時就可以使用，不一定要等到多嚴重，或是需要介入時才能請假，因此心理假的落實需要推廣讓更多師生知道；由於課堂老師可能對心理假有不同要求或看法，學校端也應持續和老師溝通，這樣學生才敢放心請心理假，而不是因課而異。

在學生請心理假後，蔡其曄建議，學校應設定介入的層次，例如剛開始可先由導師透過郵件或LINE等來關心學生，不要一下就面對面約談，這樣反而會造成學生壓力；另外，也建議導師能落實一級輔導精神，不要只是每學期聚個餐就結束，可以強化office hour，在特定時間開放學生尋求諮詢或輔導，讓有需要的學生可以主動求助。

台灣師範大學學生會會長黃莨騰指出，學生在使用心理假時難免會顧慮到老師的評價，有些老師還會向全班說誰誰誰請了心理假，就會導致學生請假時不自在或有所顧慮，有時候只能忍下來，勉強到校上課，但人到了，心卻沒有到。

如果要避免心理假被污名化，黃莨騰認為，應該要多多推廣，讓大家認知心理健康的重要性，也讓學生知道有這樣的權利，在需要時可以請假，讓自己有喘息的時間，例如台師大在新生營就有宣導心理假，導師會議也會分享這樣的制度。

黃莨騰提到，當學生請心理假後，若師長要表達關心，比起打電話，先透過郵件或LINE的方式會比較好，不會讓學生感到太大壓力；比起專業輔導人力，學生較常互動的授課教師或導師更是關鍵，應該透過培力，讓一般老師知道輔導的重要性，很多老師不是不願意，而是不知道從何下手。

黃莨騰表示，老師適當地引入輔導資源是很重要的，當學生覺得自己還沒有那麼嚴重時，可以先和導師聊聊，當導師認為學生有需要協助時，就可以早期介入，並陪伴學生向學輔中心尋求協助。

陽明交通大學學務長簡紋濱表示，學校在實施心理假後，行政單位也特別針對老師加以推廣，讓老師知道有這樣的假別，就是希望讓學生能更安心使用心理假的權利。

教育部透過文字回應，為使大專重視學生心理健康，瞭解身心調適假訂定目的，是為協助學生調整自我情緒狀態，平衡身心不適感，以達到喘息及身心復原；教育部已發布「大專校院身心調適假參考指引」，並於今年教務、學務、輔導主管會議宣導，鼓勵大專實施，並與校園輔導機制連結。

