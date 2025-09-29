135所大專實施心理假 比率逾9成、4年成長11倍

近年來心理健康議題受到各界關注，111學年起，有11所大學率先實施心理假（身心調適假），截至114學年，已累計135所大專推動，比率逾9成，4年間成長約11倍。

考試院審議通過公務人員請假規則，增訂每年3天身心調適假併入事假計算，將在今年10月10日上路。教育端早已在111學年起就有大學率先實施身心調適假（或稱心理假），希望有助於緩解學生壓力，照顧學生的心理健康。

根據教育部資料，111學年有11所大專實施身心調適假（心理假）；截至114學年上學期，已高達135所大專推動（比率逾9成），其餘學校也正在研擬中，各大專的身心調適假（或稱心理假、心理健康假等）約每學期3至5天不等。

台灣大學自112學年正式實施心理健康假，無須證明且可於當日申請，每學期至多可請3天，期中考也可申請，但期末考則否，第2次申請或申請滿2日，系統將通知學輔、心輔中心，啟動後續關懷。

台灣大學學務長朱士維告訴中央社記者，心理健康假的設置，可以讓部分有需要的學生獲得喘息，這也像是一個求救訊號，能讓學校知道學生有這樣的需求；學生請心理假後，導師會收到通知，請假兩次以上，則有專業人員主動聯繫協助，除了提供輔導資源，學生如擔心影響課業或成績，學輔人員也能協助學生和授課教師討論如何調整。

朱士維提到，台大實施心理健康假後，平均每月約400至500人次的學生申請，每學期約1500至2000人次申請，在所有假別中，請心理假的比率並沒有特別高；學生如想請心理假，多數老師都會尊重，根據實務上觀察，不准假的比率非常低。

要照顧學生心理健康，除了設置心理假，輔導人力如何適時接住有需要的學生更是重中之重。

朱士維認為，輔導人力需求永遠都是重要議題，立法院去年通過學生輔導法修正案，將大專的專業輔導人員師生比從1200比1調整為900比1，教育部也補助專任輔導人力，加上校長陳文章大力支持輔導人力設置，並向企業募款，讓輔導人力能留在台大，現在台大的心理諮商師、社工師等專任輔導人力約40名，也順利達到法規標準。

陽明交通大學於112學年下學期實施心理調適假，陽明交大學務長簡紋濱指出，心理假設置後，學生很開心能有這樣的假別，讓他們能有一個短暫時間恢復心情，再重新回到課堂上；根據目前觀察，學生都很自律，並沒有出現濫用情形，如以每班30名學生為例，1學期約5至10件申請。

當學生請心理假的天數或次數較多時，簡紋濱提到，諮商中心就會啟動評估，若認為是合理需求就不會介入，如發現學生較敏感時，才會啟動後續輔導，校長林奇宏認為身體和心理的健康同樣重要，未來也會研議提升心理健康的相關人力或單位功能，希望更好地照顧學生心理健康。

教育部也於2024年2月訂定「大專校院身心調適假參考指引」，規定身心調適假非屬任何假別，應單獨設置一類，每學期給每名學生3天為原則；學生請半天或1天無須檢附佐證；並要求各校設置的假別須優於指引規定，並適時啟動關懷機制。

教育部透過文字說明，除了鼓勵大專實施身心調適假，為協助學生調整自我情緒狀態；另外，教育部也辦理校園心理健康促進計畫，協助學校幫助學生透過課程教學及活動參與等方式，提升心理健康識能，並協助導師、輔導專業人員等提升專業知能、增加敏感度，期望師生共同營造溫馨關懷的校園氛圍。

