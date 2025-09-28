公立大學寄存名額近3年新高 私大下降9成

快訊

中央社／ 台北28日電

少子女化衝擊大學招生，教育部統計，一般大學115學年寄存452個名額，其中公立大學寄存217個名額，是近3年新高，私立大學寄存名額則比113學年減少約9成。

教育部今天透過文字說明，為強化學校自我調控責任，建立內部招生名額彈性調整機制，除依總量標準第8條規定，調減各校招生名額；自103學年起也開放大學校院自行評估申請主動調減（寄存）招生名額，以貼近學校招生現況，調整適度規模。

根據教育部統計資料，113學年一般大學共有2716個寄存名額（公立大學29名、私立大學2687名）；114學年一般大學有615個寄存名額（公立大學163名、私立大學452名）；115學年一般大學寄存452個名額（公立大學217名、私立大學235名）。

公立大學寄存名額近3年呈現增加趨勢，從113學年29名增至115學年217名，成長約7倍；私立大學反而大幅減少，從113學年2687名降至115學年235名，減少約9成。

教育部提到，私校寄存名額近年有減少趨勢，115學年減少主因是不少私校覺得招生狀況不錯，將寄存名額要回去；至於公立大學部分，115學年有2所地區性大學寄存名額，但主要來自在職進修部分的名額。

