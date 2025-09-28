學生奔花蓮光復救災 台東大學教授「1舉動」網讚：真正的為人師表

樺加沙颱風過境後，花蓮光復鄉馬太鞍溪上游堰塞湖溢流，導致大規模泥水災情，許多民宅深陷厚重淤泥，居民重建之路困難重重。就在各方救援持續投入之際，一則來自學生與教授的互動，意外在網路上掀起熱烈迴響。

一名學生在Threads上分享，他正搭著火車前往光復擔任志工，手中還拿著台東到花蓮的車票，而系上教授正好在群組裡Tag大家，叮嚀所有同學：「這幾天如果有到光復當志工幫忙，回來後拿車票來找我，錢老師出，以上。」

貼文曝光後，許多網友直呼太感人，稱這位師長是「佛心教授」，讓學生能在教師節連假期間多跑幾趟花蓮協助救災，「真正的為人師表」、「這才是生命教育」。

留言區更有人直接點名，「大推台東大學林嘉男老師」、「教授不要這麼帥，會有很多迷妹、迷弟」、「老師好棒，學生也超棒」，並貼出其學術背景，認為他年輕有為又充滿熱忱，展現出教育現場最可貴的精神力量。

為了因應大量志工與物資湧入，台鐵也宣布啟動多項疏運措施，包括加開列車、增停光復站、全面開放站票、延駛服務與簡化進站流程，並在尖峰時段加強人流分流，讓「鏟子超人」和救災物資能更快抵達災區。

