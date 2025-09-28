台師大推暖陽紓困專案 助學金關懷花蓮光復學子

快訊

中央社／ 台北28日電

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流災情慘重，造成光復鄉受創嚴重。台師大第一時間由專責導師逐一聯繫在地學生，並迅速研擬「暖陽紓困專案」，提供助學金等即時協助。

台灣師範大學今天發布新聞稿指出，在學生事務處努力協調下，學校透過花蓮在地馬太鞍原住民籍師長網絡，逐一訪查受影響學生，掌握居住環境與生活狀況，以確保支持措施精準到位。

為減輕學生家庭負擔，台師大也啟動「暖陽紓困助學金」機制，凡學生本人或直系親屬因此次災害造成房屋毀損者，每人可申請新台幣2萬元補助，以協助度過急難；此外，台師大也將透過專責導師、生活輔導組及學生輔導中心，提供全方位關懷與協助，從生活安排、學習支持到心理安頓，全面陪伴學生穩定復原。

台師大提醒，學生如有生活、住宿、交通安全或心理輔導需求，可隨時向導師或相關單位反映，校方將整合校內外資源，協助處理各種問題；至於受影響較嚴重學生，學務處會安排個別訪談，持續追蹤狀況，確保能在不同階段獲得所需幫助。

另外，台師大表示，人事室也同步調查校內教職員及其直系親屬是否設籍光復鄉受災地區，經初步回報有1名教職員符合申請資格，將比照上述辦法予以補助。

台師大 馬太鞍溪 花蓮

