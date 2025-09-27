還記得水桶陣嗎？總統教育獎得主清大返基中演講 王辰翰：我不認輸

國立基隆高中畢業的王辰瀚家庭貧困，家中漏水擺滿水桶陣也無礙他在餐桌上念書奮發向上，今年考上清大並獲總統教育獎。王辰瀚昨返校演講，感謝師長把他當家人，差點哭出來，他立志為偏鄉推廣科學與扯鈴，鼓勵學弟妹「突破逆境」，要有不認輸的個性。

王辰瀚是中低收入戶，家中僅靠舅舅打零工照顧他和他的爺爺、奶奶，從小沒有父親的他，與家人們住在嚴重漏水的房子內，沒有書桌那就在餐桌念書，吃完飯就是念書的時間；下雨時屋頂會漏水，客廳放滿水桶。

當了王辰翰高中三年導師的連耿義老師說，他真的是認命但不認輸，勇於突破逆境，挑戰人生，這孩子擁有的不多，但他珍惜一切，還擁有願意服務的心是他最大的財富。

王辰翰家中餐桌，是他點亮未來的書桌，地上擺滿水桶，在水桶間穿梭，他都坦然面對。他說，將獲得的獎助學金交給奶奶分配，用分擔家計和家中沉重的債務；他將課餘時間全留給爺爺奶奶，陪伴是他最深的孝心。

王辰翰今年考取台大與清大，獲得市長接見，並獲得總統教育獎肯定，他最後決定念國立清華大學清華學院學士班，他說，立志要為偏鄉推廣科學與扯鈴。

他向學弟妹分享讀書秘訣，為何原本從想放棄英文到熱愛英文，就是「不認輸，堅持下去」，他高中時曾獲得國際數學競賽銀牌、台灣人文獎的全國首獎、全國水下機器人比賽佳作等，他都一次又一次克服每次挑戰，高中階段他成績都維持在全校前三名。

王辰瀚說，能分享自己的經驗幫忙學弟妹，超爽的，而且能看到把自己當家人照顧的校長、主任與師長們，雖然是笑著打招呼，但「想到師長們的照顧，其實差點哭出來。他允諾日後也願意持續幫學弟妹看備審資料與自傳，因為這是每個愛基中的畢業校友都應該做的。

校長鍾定先表示，王辰瀚一路不向命運低頭發奮苦讀，家中漏水擺滿水桶陣也無礙他在餐桌上念書的志氣，很感動人，學校、市府及民間企業都曾幫助他。 王辰瀚（中）昨返校演講，感謝師長把他當家人，左為校長鍾定先，右為導師連耿義。圖／基隆高中提供 王辰瀚昨返校演講，感謝師長把他當家人，差點哭出來。圖／基隆高中提供

商品推薦