跨國合作 北榮、陽明交大與日本癌症中心簽MOU

台北榮民總醫院院長陳威明、日本國立癌症中心中央醫院院長瀨戶泰之及陽明交通大學校長林奇宏校長，今天共同簽署合作備忘錄，盼建立亞太地區癌症研究網絡，開啟研究新篇章。

日本國立癌症中心（NCC, National Cancer Center）是日本最大國家級的癌症研究中心，也是亞洲數一數二的癌症治療與研究機構，擁有全國最大的次世代基因定序（NGS）資料庫，完善的臨床試驗支持系統與高效的多科合作模式，領導許多國際及日本癌症臨床試驗，在促進產學合作和國家癌症治療方面成就卓著。

日本國立癌症中心中央醫院（NCCH）則是日本最具代表性的癌症專科醫院之一，結合臨床與研究，提供包括乳癌、消化道癌、呼吸系腫瘤等多領域診療，並推動癌症基因醫療、精準治療及國際臨床試驗。其亦是世界唯一設有垂直式硼中子捕獲癌症治療（BNCT）醫院。

台北榮總今天透過新聞稿表示，本次合作範疇包括亞洲區癌症基礎研究、診斷治療、次世代基因定序資料庫、預後分析、拓展國際臨床試驗等，並推動研究人員與學生交流、舉辦聯合學術研討會及促進數據共享，盼建立亞太地區癌症研究網絡，深化臨床與癌症醫學實質成果。並預計明年派遣醫事人員前往，進行交流學習。

陳威明說，很榮幸能與國立陽明交通大學共同與日本國立癌症中心醫院簽署合作備忘錄，為癌症治療、教育與研究寫上新篇章。這份合作備忘錄（MOU）不僅是形式上的協議，更是一份透過創新與國際合作，改善人類生命的共同承諾。

林奇宏指出，陽明交通大學校區與台北榮總院區緊密相連，近年校方也投入大量心力，創建新興學科「工程醫學」，盼運用工程概念與技術工具推動研究，進一步促進未來癌症研究的發展。學術與醫療的結合，將使陽明交通大學成為日本國立癌症中心未來發展的重要合作夥伴。

瀨戶泰之表示，本次合作備忘錄的簽署，象徵3方合作進入新階段，未來將促進人員交流，提供年輕研究者培訓機會，並定期分享最新科學知識。未來5年，將於多個層面深化合作，盼3方夥伴關係將更加穩固，共同努力推動癌症研究進展，造福全球癌症病友。

