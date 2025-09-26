快訊

環境部、農業部、屏科大簽合作備忘錄 打造示範中心推動生質能

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
環境部、農業部、屏科大今日簽署「永續能源與氣候變遷研究發展示範中心」合作備忘錄。記者潘奕言／攝影
環境部、農業部、屏科大今日簽署「永續能源與氣候變遷研究發展示範中心」合作備忘錄。記者潘奕言／攝影

因應我國2050淨零轉型政策，屏東科技大學與環境部農業部簽署「永續能源與氣候變遷研究發展示範中心」合作備忘錄，希望未來示範中心能透過生質能綠色技術，將畜牧業所產生的糞尿廢棄物資源化處理，達到生物質資源永續利用最大化。

今日簽署備忘錄，由環境部長彭啓明、農業部資源永續利用司長莊老達、屏科大校長張金龍三方代表簽署。示範中心未來將坐落於屏科大校區內，依「促進民間參與公共建設法」設置，採產、官、學、研合作模式推動。

示範中心將透過生質能綠色技術（GreenTech），將畜牧業產生的糞尿廢棄物進行資源化處理，包括研發大樓與畜牧廢水集中處理場，功能涵蓋厭氧生質能源系統、沼渣（液）商品化、電網整合、能源應用示範、環境教育及研發。

建成後預計可處理2萬5000頭豬，或相同畜牧汙染及其他有機生物質的處理量能，達到生物質資源永續利用最大化，創造環境與經濟永續價值。另外中心也能進行相關專案研發、培養綠領人才及環境教育，形成多元整合的地區示範中心。

彭啓明表示，畜牧業產生的廢棄物大家都不喜歡，若能轉為生質能，不但能改善環境品質，還能創造經濟價值。這次藉由跨部會合作，並結合屏科大建立示範中心，學校運用農業專業來引領示範，幫助屏東創造更好的產業培訓。

莊老達表示，農業部目前在做的淨零排放4個主軸，循環農業是其中之一，這次合作將聚焦於生質能要如何優化且提升效率，以屏科大為起點，然後再擴展到其他產業面。

張金龍校長表示，屏科大以農立校，深耕智慧農業、綠色能源與環境永續，未來示範中心將透過技術研發與教育實踐，建構一個集研究、示範與推廣功能於一體的創新平台。

環境部長彭啓明（左起）、屏科大校長張金龍、農業部資源永續利用司長莊老達，今日簽署「永續能源與氣候變遷研究發展示範中心」合作備忘錄。記者潘奕言／攝影
環境部長彭啓明（左起）、屏科大校長張金龍、農業部資源永續利用司長莊老達，今日簽署「永續能源與氣候變遷研究發展示範中心」合作備忘錄。記者潘奕言／攝影

