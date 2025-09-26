快訊

鑽漏洞？兩陸客涉網購「偽造台灣駕照」 日本自駕遊遭警方逮捕

獨／台中新光三越氣爆明復業 店長今突遭傳喚涉過失致死80萬交保

年輕流連酒店…7旬前高職主任晚景淒涼 法院判女兒扶養費減免

聽新聞
0:00 / 0:00

高醫大44名學者入榜全球頂尖2% 研究量能擠身國際舞台

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄醫學大學。聯合報系資料照
高雄醫學大學。聯合報系資料照

2025年全球前2%頂尖科學家最新榜單公布，高雄醫學大學共有44名學者上榜，較去年增加9人。這份由美國史丹佛大學研究團隊編製的榜單，透過大數據分析數百萬名科學家的論文引用數與H指數，為學術界提供一面「影響力鏡子」。對高醫大而言，這不只是數字成長，更是長年耕耘逐漸被世界看見的印記。

高醫大入榜學者涵蓋臨床醫學、生物醫學、化學、公共衛生等六大主領域，橫跨20個子領域，顯示跨域整合已成為學校的研究特色。

特別是「終身影響力」排行榜中，講座教授楊俊毓在「毒理學」領域居全台第一，更在「替代醫學」與「藥用與生物分子化學」拿下雙料全台第一。精神醫學領域的柯志鴻、顏正芳，以及皮膚學的余幸司，也都站上全台前列。

值得注意的是，榜單上不乏新生代與外籍研究人才，包括庫碼教授、博士後Mariadoss及Ita Daryanti Saragih等，在「年度影響力」榜單中表現突出。高醫大長年營造的國際化研究環境，讓不同國籍、不同背景的學者得以在此發揮，也進一步拓展了學校的全球網絡，對一所醫學大學而言，這種多語言、多文化合作氛圍，本身就是一種無形資產。

近年來，高醫大將研究視為校務發展的核心，啟動第三波校級研究中心計畫，成立人工智慧生醫、精準運動醫學暨健康促進、代謝性疾病與肥胖等新興領域研究中心，同時設置醫療科技與政策及原民健康照護暨文化永續兩大任務型中心，把社會責任與在地需求納入科研藍圖。

在追求國際能見度上，高醫大嘗試打破傳統學術的「冰冷數字」，將研究成果轉化為影音與故事，並定期出版中英文季刊，向國際學界推送研究亮點。這種「說故事」的能力，讓科研不再只是數據堆疊，而是能被社會理解、被世界聽見的公共財。

從去年35人上榜，今年增加到44人，展現了「規模小而能量強」的姿態。高醫大表示，要在國際舞台上脫穎而出，除了培養專科醫師與臨床能量，更需要長期累積的研究厚度。

未來將持續延攬國際大師與青年學者，深化與姊妹校合作，並積極參與國際大型研究計畫，從在地出發，邁向全球。

2025年全球前2%頂尖科學家最新榜單公布，高雄醫學大學共有44名學者上榜，較去年增加9人。圖／高醫大提供
2025年全球前2%頂尖科學家最新榜單公布，高雄醫學大學共有44名學者上榜，較去年增加9人。圖／高醫大提供

醫學 高醫 榜單

延伸閱讀

「世界50最佳酒吧」51至100名揭曉 台中「Vender」驚喜闖入第74名

中教大副校長黃國禎致力AI教育應用 入榜全球前2%頂尖科學家

全球前2%頂尖科學家出爐！北榮、台大皆7人入榜 陳威明喊：超開心

2025全球前2%頂尖科學家「台灣臨床醫師前20名揭曉」 北榮台大不愧龍頭

相關新聞

環境部、農業部、屏科大簽合作備忘錄 打造示範中心推動生質能

因應我國2050淨零轉型政策，屏東科技大學與環境部、農業部簽署「永續能源與氣候變遷研究發展示範中心」合作備忘錄，希望未來...

高醫大44名學者入榜全球頂尖2% 研究量能擠身國際舞台

2025年全球前2%頂尖科學家最新榜單公布，高雄醫學大學共有44名學者上榜，較去年增加9人。這份由美國史丹佛大學研究團隊...

清大永續學院培育綠領人才 逾92%通過國家測驗認證...當中有父子3人檔

環境部推淨零綠領人才培育，清華大學開設跨領域課程，內容以實務導向，涵蓋國際永續政策趨勢、能源轉型法規、碳盤查方法及ESG...

政大師不滿女學生請生理假喊「噁心」 校方：性平會依規定辦理

國立政治大學一名教師日前在臉書社群平台表示，指一大早接到8封女學生請生理假的來信，「像是8張撲面而來的帶血衛生棉，感覺很...

批學生請生理假像「衛生棉撲面」 政大講師朱立熙挨轟道歉：不逃避性平調查

國立政治大學韓國語文學系兼任講師朱立熙，繼早前曾公開批評「零負評女神」林依晨「虛情假意」、不記得教過「成都人」後，近日因指女學生請「生理假」的請假信「像衛生棉撲面而來」，再度引發輿論譁然。

聘師爭議／原可副教授起聘卻降助理教授 應徵如何自保

有台大教授原本可以「副教授」被聘用，卻因不清楚規定而從「助理教授」起聘，薪資短少許多。應徵大學教職，除了三級三審時間表、是否英語授課、升等時能被採計的文章等，還有哪些應徵事項或招聘程序該注意？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。