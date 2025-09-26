清大永續學院培育綠領人才 逾92%通過國家測驗認證...當中有父子3人檔
環境部推淨零綠領人才培育，清華大學開設跨領域課程，內容以實務導向，涵蓋國際永續政策趨勢、能源轉型法規、碳盤查方法及ESG指標等，學員包括上市櫃公司主管、公務員、大學教授等。課程結束後，環境部舉行全台測驗，清大學員逾92%通過，獲國家官方認證。
清大指出，綠領人才是面對氣候變遷與淨零排放挑戰下的新興人才定位。隨著全球淨零趨勢加速，企業與政府部門亟需兼具環境知識、永續治理能力與跨域協作素養的專業人才，以推動低碳轉型、循環經濟及能源管理革新。環境部因此攜手學研單位，規畫淨零綠領人才培育課程，希望打造具備實作能力的永續專業群體，帶動國家長期競爭力。
清大表示，永續學院自成立以來，即以科研鏈結實務、永續人才引領未來為使命，這次受託辦理課程，在課程設計上強調學術紮實加上實務導向，奠定學員專業基礎，並邀請工程、管理、法律及社會科學領域專家，共同開設跨領域課程，培養學員多角度思維。
清大指出，本次課程參與學員最年輕僅17歲，最年長者逾70歲，甚至有父子3人同時獲合格證明。課程結束後，經由環境部舉行全台公開測驗，最終通過率超過92%，遠高於一般專業認證課程的平均水準，通過合格證明者除獲得官方認可外，更可作為未來職涯發展的重要專業證明。
清華大學淨零治理與人才發展中心主任鄭國泰指出，永續課題不僅是環境議題，更是社會與經濟轉型的驅動力，「透過這項課程，我們希望培養的不只是具備專業技能的專才，更是能夠跨越領域、推動治理創新的綠領領袖。」
清大說明，本次課程是台灣邁向淨零社會的重要里程碑。清華大學將持續扮演永續人才搖籃的角色，為台灣與全球的永續發展注入源源不絕的人力與智慧。也能建立學術界、企業界與政府機構的合作平台，為未來更多跨部門合作奠定基礎。多家參與企業更表示，將持續與清華大學合作，將課程成果延伸至企業內部員工培訓與永續策略規畫，落實企業社會責任。
