政大師不滿女學生請生理假喊「噁心」 校方：性平會依規定辦理

國立政治大學一名教師日前在臉書社群平台表示，指一大早接到8封女學生請生理假的來信，「像是8張撲面而來的帶血衛生棉，感覺很噁心」，引起民眾撻伐。政大今天表示，學校已啟動校園性別事件相關程序，由性平會依規定辦理。

政大一名教師日前在臉書平台，以一篇短篇小說內容譬喻，內容指清道夫每天清潔公寓垃圾時，若打開垃圾門蓋，第一眼看到帶血的衛生棉便覺得晦氣，一整天都會諸事不順；而每周三他也有這種感覺，打開信箱，除了一封是學生高燒的病假通知外，其他8封都是女學生不用檢附證明的生理假，宛如清道夫看到衛生棉。

該師指出，生理假、病假都不能扣分，學生就以此鑽漏洞一而再再而三請生理假，接到8封生理假來信，「像是8張撲面而來的帶血衛生棉覺得很噁心。」更下定決心，半學期若請三次生理假，就要發給學生期中預警。

該師言論隨即遭到撻伐，但教師隨後又發文表示，自從開始每堂課都點名後就有學生偷機取巧，用生理假矇混，連助理都看不下去，「一名學生一學期請8次生理假實在太誇張了吧！」

對此，政大回應，學校與學系已於第一時間掌握該教師在社群平台的不當言詞，系主任立即與當事教師進行溝通。目前學校已啟動「校園性別事件」相關程序，並由性平會依規定辦理。

政大也重申，學校堅守校園性別平等與多元、包容（EDI）的立場，尤其重視師生間的互相尊重，拒絕涉及歧視的言行。

該名教師稍早也公開道歉，表示是一時憤怒下貼文措辭明顯不當，引起外界的憤怒與撻伐，深感歉疚。未來需要面對的性平調查，絕不逃避，希望此事到此為止。

