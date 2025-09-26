快訊

別回家！今下雨傷亡慘重佛祖街又淹了 搜救人員也不敢貿然前進

批學生請生理假像「衛生棉撲面」 政大講師朱立熙挨轟道歉了

台灣虎航歡慶11歲！全航線511元起 上午10時開搶

政大師不滿女學生請生理假喊「噁心」 校方：性平會依規定辦理

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
國立政治大學一名教師日前批學生請生理假，「撲面而來的帶血衛生棉，感覺很噁心」，引起熱議。示意圖。本報資料照片
國立政治大學一名教師日前批學生請生理假，「撲面而來的帶血衛生棉，感覺很噁心」，引起熱議。示意圖。本報資料照片

國立政治大學一名教師日前在臉書社群平台表示，指一大早接到8封女學生請生理假的來信，「像是8張撲面而來的帶血衛生棉，感覺很噁心」，引起民眾撻伐。政大今天表示，學校已啟動校園性別事件相關程序，由性平會依規定辦理。

政大一名教師日前在臉書平台，以一篇短篇小說內容譬喻，內容指清道夫每天清潔公寓垃圾時，若打開垃圾門蓋，第一眼看到帶血的衛生棉便覺得晦氣，一整天都會諸事不順；而每周三他也有這種感覺，打開信箱，除了一封是學生高燒的病假通知外，其他8封都是女學生不用檢附證明的生理假，宛如清道夫看到衛生棉。

該師指出，生理假、病假都不能扣分，學生就以此鑽漏洞一而再再而三請生理假，接到8封生理假來信，「像是8張撲面而來的帶血衛生棉覺得很噁心。」更下定決心，半學期若請三次生理假，就要發給學生期中預警。

該師言論隨即遭到撻伐，但教師隨後又發文表示，自從開始每堂課都點名後就有學生偷機取巧，用生理假矇混，連助理都看不下去，「一名學生一學期請8次生理假實在太誇張了吧！」

對此，政大回應，學校與學系已於第一時間掌握該教師在社群平台的不當言詞，系主任立即與當事教師進行溝通。目前學校已啟動「校園性別事件」相關程序，並由性平會依規定辦理。

政大也重申，學校堅守校園性別平等與多元、包容（EDI）的立場，尤其重視師生間的互相尊重，拒絕涉及歧視的言行。

該名教師稍早也公開道歉，表示是一時憤怒下貼文措辭明顯不當，引起外界的憤怒與撻伐，深感歉疚。未來需要面對的性平調查，絕不逃避，希望此事到此為止。

該師今天凌晨公開道歉，表示是一時憤怒下貼文措辭明顯不當，引起外界的憤怒與撻伐，深感歉疚。未來需要面對的性平調查，絕不逃避。圖／取自臉書
該師今天凌晨公開道歉，表示是一時憤怒下貼文措辭明顯不當，引起外界的憤怒與撻伐，深感歉疚。未來需要面對的性平調查，絕不逃避。圖／取自臉書

政大 衛生棉 生理期

延伸閱讀

批學生請生理假像「衛生棉撲面」 政大講師朱立熙挨轟道歉：不逃避性平調查

板橋某國中驚傳墜樓 14歲女學生5樓摔下急送醫

政大率團訪法國巴黎4大學 聚焦海外交換計畫、共同授課

政大率團訪法國巴黎4大學 拓展高教合作版圖

相關新聞

政大師不滿女學生請生理假喊「噁心」 校方：性平會依規定辦理

國立政治大學一名教師日前在臉書社群平台表示，指一大早接到8封女學生請生理假的來信，「像是8張撲面而來的帶血衛生棉，感覺很...

批學生請生理假像「衛生棉撲面」 政大講師朱立熙挨轟道歉：不逃避性平調查

國立政治大學韓國語文學系兼任講師朱立熙，繼早前曾公開批評「零負評女神」林依晨「虛情假意」、不記得教過「成都人」後，近日因指女學生請「生理假」的請假信「像衛生棉撲面而來」，再度引發輿論譁然。

聘師爭議／原可副教授起聘卻降助理教授 應徵如何自保

有台大教授原本可以「副教授」被聘用，卻因不清楚規定而從「助理教授」起聘，薪資短少許多。應徵大學教職，除了三級三審時間表、是否英語授課、升等時能被採計的文章等，還有哪些應徵事項或招聘程序該注意？

嘉大教室換裝135套柳杉木課桌椅　等同封存4噸碳排

嘉義大學森林暨自然資源學系進行教室課桌椅汰換，改採由國產柳杉木製作的課桌椅，取代傳統塑膠與金屬製品；嘉大校長林翰謙表示，...

中大攜英大學合作開發育才　增太空任務參與機會

中央大學與英國薩里大學合作，將共同設計新一代測量儀器、開發韌性太空基礎設施等，為學生創造參與太空任務與硬體研發的機會，以...

新北淡水古蹟博物館攜手政大 合辦學術工作坊探討文化多元

新北市立淡水古蹟博物館與國立政治大學華人宗教研究中心合辦為期兩天的「場域、文資與人群—建構文化路徑的多重可能性」學術工作坊，以淡水場域為研究主題，擴及清法戰爭相關影響，並聚焦在煤礦產業、海岸變遷、民間信仰等文化路徑的形成脈絡及未來發展。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。