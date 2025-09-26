批學生請生理假像「衛生棉撲面」 政大講師朱立熙挨轟道歉：不逃避性平調查

國立政治大學韓國語文學系兼任講師朱立熙，去年曾公開批評「零負評女神」林依晨「虛情假意」、不記得教過「成都人」引發爭議，近日又因指女學生請「生理假」的請假信「像衛生棉撲面而來」，再度引發輿論譁然。

編輯推薦 政大師不滿女學生請生理假喊「噁心」 校方：性平會依規定辦理

朱立熙24日在臉書發文，抱怨因課堂學生眾多、每次點名耗時，近年來開始嚴格點名，卻發現部分學生以「生理假」規避出席，讓他想起半個多世紀前的短篇小說，有一篇寫到清道夫每天早上在公寓社區清理垃圾時，如果打開垃圾門蓋，第一眼就看到帶血的衛生棉，就會覺得很晦氣，一整天也都諸事不順。

「我現在每週三也都有這種感覺」，朱立熙說，發文當天他醒來打開筆電，收到9通教師資訊系統寄來的電子信，除了一通是發高燒的病假，其他8通都是女生不必附證明的「生理假」，如同清道夫看到的衛生棉，他也像是看到「8張撲面而來的衛生棉」，讓他下定決心，對於半學期請3次生理假的人，要發給她「期中預警」。

此番言論一出，立刻被批為性別歧視與不尊重女性，在網路上掀起大量抨擊，許多校友及學生痛批他「厭女」、「不理解生理痛的嚴重性」。

面對外界怒火，朱立熙稍晚於臉書再發文澄清，表示自己多年來推動人權與轉型正義教育，了解人權底線，並非「厭女」或「不尊重人權」，強調不接受人身攻擊，也重申「期中預警」僅是想法並未付諸實行。然而澄清並未平息輿論，批評聲浪持續延燒。

他也感嘆道，站在講台上，很清楚有多少人認真在聽課，一般大約是三分之一的學生，其他人都在滑手機打電玩。讓他不解這些學生為何要來上這門課，因為好混嗎？也因為如此，開始每堂課都點名後，就有人開始投機取巧，用生理假來矇混，去年連助理都看不下去，因為一名女學生一學期就請了8次生理假與病假，讓他直喊太誇張。

但朱立熙的解釋並未平息輿論反彈，今(26)日凌晨他發出鄭重道歉聲明，原本表明不會刪除的貼文都已不在，坦言他因連續收到8封生理假請假信，一時憤怒導致「貼文的措辭明顯不當」，引起讀者憤怒與撻伐，「本人深感歉疚」，並承諾未來若面對性平會調查，「絕不逃避」，希望事件就此落幕。

針對此事，政大秘書室回應，系主任已與當事教師溝通，目前學校也啟動「校園性別事件」相關程序，由性平會依規定辦理。

政大韓文系兼任講師朱立熙發文解釋為何會抱怨女學生請生理假情形，如今貼文已刪除。擷自朱立熙臉書

政大韓文系兼任講師朱立熙發文抱怨女學生請生理假情形，如今貼文已刪除。擷自朱立熙臉書

商品推薦