嘉大教室換裝135套柳杉木課桌椅　等同封存4噸碳排

中央社／ 記者黃國芳嘉義市25日電

嘉義大學森林暨自然資源學系進行教室課桌椅汰換，改採由國產柳杉木製作的課桌椅，取代傳統塑膠與金屬製品；嘉大校長林翰謙表示，呼應淨零碳排與綠色永續發展目標。

嘉大今天發布新聞稿表示，這次課桌椅採用台灣柳杉為主要材料，不僅具備良好強度與耐用性，更具有優異固碳能力；每張課桌椅皆配有台灣林產品生產追溯QR Code，師生只須掃描即可查詢木材來源資訊，提升木材使用透明度與教育意義。

嘉大指出，根據林業及自然保育署資料顯示，每立方公尺木材可儲存約0.9公噸二氧化碳，這次共更新3間教室、135套柳杉木課桌椅，等同封存約4公噸碳排，實質貢獻台灣邁向2050淨零碳排目標。

嘉大表示，此次所用柳杉木全數來自合法經營國產林業，落實在地採購，縮短運輸距離，降低碳足跡，同時也帶動本地林業經濟發展與綠色就業機會；課桌椅符合環保與安全標準，且預估使用壽命超過20年。

林翰謙表示，以天然國產木材打造優化學習環境，不僅讓學生感受自然材質溫暖，也是一堂實踐永續精神教育課程；盼透過這項具體行動，展現嘉大在面對氣候變遷時應有的責任與實際作為。

嘉大說明，未來嘉大其他學系在汰換課桌椅時，也可提出製作柳杉木的課桌椅，完全遵照各系所需求，進行客製化訂製。

