中大攜英大學合作開發育才　增太空任務參與機會

中央大學與英國薩里大學合作，將共同設計新一代測量儀器、開發韌性太空基礎設施等，為學生創造參與太空任務與硬體研發的機會，以解決全球太空人才短缺問題。

中央大學今天發布新聞稿指出，中央大學與英國薩里大學簽署合作備忘錄，此次合作延續兩校之間多次成功交流，未來將展開共享太空輻射數據、共同設計新一代測量儀器及開發韌性太空基礎設施等合作，協助學生強化專業能力。

中央大學教授兼台灣太空聯盟主席葉永烜表示，薩里大學在太空工程人才培育享有盛名，新成立的薩里太空研究所展現透過國際合作推動太空產業韌性的企圖，創所主任阿馬拉（Adam Amara）提及兩校在衛星製造上都具成功經驗，期望透過緊密合作，彌補台英太空人才缺口。

薩里太空中心已建造多種太空輻射偵測器，並開發出可在不同高度測量輻射的微型偵測器，協助英國氣象局預測飛機所受輻射量；中央大學則開發多項科學酬載與小型衛星科學任務，包括「深太空輻射探測儀」，提供月球軌道與多次太陽輻射風暴數據，成為首個抵達月球並成功運作的台灣酬載。

中央大學提到，隨著台灣太空產業快速發展，國家太空中心預計2029年達成1兆新台幣太空經濟目標，中央大學與薩里大學正規劃職涯訓練與學位課程，培育產業所需人才；英國在台辦事處也透過戰略基金補助促成此合作，雙方未來幾個月將持續互訪，推動合作計畫落地。

