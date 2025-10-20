AI融入大學生活／沒有GPT「畢不了業」！旅法留學生笑談生成式AI：未來生活無法與它分離

「沒有AI的話，我應該是沒辦法畢業」，就讀法國里昂商學院的以勒笑著說。鏡頭那端的他侃侃而談，話語間，彷彿能想像他走在法國街頭，一手拿著手機，一手點開ChatGPT的視窗，將生活的疑問一一拋給它。 對以勒而言，生成式AI早已不只是課堂上的輔助工具，在異鄉求學的日子裡，GPT成了生活裡不可或缺的夥伴，從寫報告、查單字，到討論動漫劇情、研究股票投資，他都習慣打開GPT尋求解答，不僅能省下大量時間，也讓繁雜的問題迎刃而解。

以勒自認是生成式AI的「重度使用者」，就讀奢侈品管理與行銷這個報告頻繁的科系，他經常使用AI輔助課業，但不會到完全依賴它，而是透過GPT提供方向，再接續處理。由於AI難以精準控制字數與細節，若要繳交紙本報告，以勒會先請GPT分析作業要求，再整理大綱；也因為AI的語速和用詞較為僵化，在進行口頭報告前，他會先生成初稿再修改，讓內容更貼近自己的表達和老師要求。此外，系上也有許多非制式化課程，例如手作、繪畫設計圖等，無法完全使用AI完成，最多只能請GPT協助發想靈感，「你如果真的很依賴AI的話，還是可以去想辦法用它做出來，但我覺得這些蠻有趣的，就會自己去操作，或者請AI給我一點idea再去發想」。

生活中，GPT的身影同樣無處不在，「其實不管任何大小事，各方面的問題，只要一想到我就會馬上問」。小到動漫情節、VPN連線問題，大至股票投資、國際議題，以勒都會打開手機向GPT請教，「我會問它動漫作者為什麼要這樣描寫；或者現在美國的關稅政策，對台灣會有什麼影響」。但以勒表示，僅會把AI的回應當作參考，對任何事物還是有自己的評判標準。

個人技巧曝光：善用指令與角色設定 讓AI成為助力而非偷懶工具

長期使用之下，以勒發現GPT有時會迎合使用者，即使對方提出明顯錯誤的觀點，也可能給予認同。因此，他會先要求GPT分析、查找資料後，再回答自己詢問的問題，並允許AI指正自己的錯誤：「我希望它不要單純為了迎合我去回答問題，會告訴GPT可以去反駁我任何觀點」。另外，他也會利用角色設定來應用在不同情境，例如想談心時，會下達「請以一個專業心理諮商師的角度和身分分析我的問題」；想討論股市時，則會要求「假如你是巴菲特會怎麼看」，讓回應更貼近需求。

在語言學習上，以勒也有具體應用經驗。赴法留學前，他透過GPT輔助學習法文，但並非從零開始，而是在使用語言學習APP一段時間後，遇到較生澀難懂的內容才向GPT求助。他會告訴GPT自己目前的學習階段，請它生成表格，列出文法與單字可能的應用情境，甚至幫忙出考題加強練習，讓AI成為學習的輔助工具。

生成式AI盛行下產生的落差 同儕、教師對GPT態度大不同

以勒觀察到，身邊同儕在使用GPT的方式也有落差，即使是同一份作業，生成的結果都會因提問方式、語氣和用詞精確度不同而有所差異。他回想起某次團體報告的慘痛經驗，有同學直接使用GPT生成數據，竟然出現「巴黎有2300萬位喜好二次元的人」這種荒謬數字，一眼就能看出是假的。這個情況令他哭笑不得，也忍不住感嘆：「用AI做作業沒問題，但不要影響到別人」。

而校內老師對使用AI的態度各異，有些課程鼓勵適度使用，有些則建議限制，大多數老師也會檢查作業中的AI成分，「但我覺得這都很合理，你完全照抄就根本什麼都沒學到」。以勒認為，隨著學生普遍使用AI，作業完成度和精準度提高，老師的評分標準也可能相應受到影響，學生更需要仔細確認內容的正確性，避免完全仰賴生成式AI工具。不過他也打趣地說：「但是如果真的有一堂很難的課，叫我完全不能用AI的話，我也不知道該怎麼辦」。

就讀法國里昂商學院的以勒，目前是奢侈品管理與行銷系的碩士生。圖／以勒提供

「依賴不見得是壞事」 透過問題大小評估使用與驗證策略

「我覺得會變得依賴它，但好像不全然是壞事」，以勒表示，GPT能即時幫他解決學習和生活上的問題，對他而言確實有幫助，也能從中學到不少東西。

以勒提到，在使用AI時還是要看問題的重要程度：「看它是大議題，還是小問題」。對於小問題快速詢問就好，也的確節省時間；但當遇到大議題，例如需要精確數據時，他會把AI生成的內容多方比對，複製到其他AI工具檢查或查證資料，以確保答案正確。他也強調，AI提供的答案不總是精確，有些細節或刁鑽的問題仍需自行判斷。

因此，以勒指出使用AI仍需保留獨立思考能力，至於要怎麼做，還是得由個人定奪，「它可能會給你一個很好的建議，但是這個建議不一定在你身上是最好的」。對他而言，AI是一個便利工具，但不可能完全取代自己的判斷。

會像國中學歷一樣普及 以勒：未來已無法與AI分離

就讀奢侈品管理與行銷系的以勒認為，文組學生最大優勢的在於「創意」，這是AI目前無法完全取代的層面，仍需要「人」下指令，才能產出精美或精確的作品。他直言，AI對學生的衝擊並不侷限於文組，「各方面的人都會面臨AI威脅，工科生也可能被『取代』」，核心關鍵還是要學會如何運用。

至於對奢侈品產業的影響，以勒認同AI的確能取代部分功能，例如透過掃描NFC晶片快速辨識奢侈品的真偽；但他強調，該產業更重視故事包裝與情感連結，「那些部分肯定還是要以人為主」，因為客戶嚮往的是沉浸式體驗，而非只靠幾台機器提供資訊。他也補充，品牌經營難以單靠AI完成，背後仍需龐大的管理與行銷團隊，「這就是文科生的優勢，不管是管理或行銷，很多時候還是要靠人的創意去發想」。

談及給大學新生的建議，以勒笑著說：「我會跟他說：『趕快去註冊會員』」。在他看來，生成式AI已經成為生活與學習中無法分離的一部分，「因為很難完全不再使用AI了，我覺得當個原始人應該也是蠻困難的」。他認為，與其想像沒有AI的世界，更重要的是及早適應、學會共存，畢竟「現在的生活沒有辦法跟AI分離，它就像是國中學歷一樣，你不可能沒有（相關技能）」。

