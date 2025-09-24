新北淡水古蹟博物館攜手政大 合辦學術工作坊探討文化多元
新北市立淡水古蹟博物館與國立政治大學華人宗教研究中心合辦為期兩天的「場域、文資與人群—建構文化路徑的多重可能性」學術工作坊，以淡水場域為研究主題，擴及清法戰爭相關影響，並聚焦在煤礦產業、海岸變遷、民間信仰等文化路徑的形成脈絡及未來發展。
淡水古蹟博物館館長蔡美治表示，淡水是一處國際知名觀光景點，也是世界歷史重要的舞臺之一，在淡江大橋通車後，臨橋最近的國定古蹟滬尾礮臺將成為觀光首站之一，預計在滬尾礮臺推出清法戰爭國際特展，國內外遊客可透過文獻、圖像與VR影片等，重新認識曾在淡水發生的戰爭故事。
蔡美治也說明，今年特別與政治大學華人宗教研究中心簽訂產學合作備忘錄，共享跨國、跨領域的研究資源，並在文化部的支持下，共同舉辦學術工作坊、講座、策畫國際特展，期盼透過跨界交流，開拓文化資源的新視野，並探索文化遺產保存與地方創生的多元可能。
【文教熱話題】
▪史上最長寒假來了！台大等8校最早12月中開始 「一連放65天」
▪多名考生撲空氣炸！托福考場時間地點全改「台中變新竹」僅公告未通知
▪校園「魷魚遊戲」？復興實小制度調整 成績後30%無法直升國中雙語部
▪缺人缺到「誰都得頂上」？教師荒亂象：跨科教學、課表亂排成教師惡夢
▪碩六畢不了業？國立碩士生點1重要關鍵 過來人狂點頭吐辛酸
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言