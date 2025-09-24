快訊

新北淡水古蹟博物館攜手政大 合辦學術工作坊探討文化多元

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
舉辦學術工作坊，透過跨界交流，開拓文化資源的新視野，並探索文化遺產保存與地方創生的多元可能。 圖／紅樹林有線電視提供
新北市立淡水古蹟博物館與國立政治大學華人宗教研究中心合辦為期兩天的「場域、文資與人群—建構文化路徑的多重可能性」學術工作坊，以淡水場域為研究主題，擴及清法戰爭相關影響，並聚焦在煤礦產業、海岸變遷、民間信仰等文化路徑的形成脈絡及未來發展。

淡水古蹟博物館館長蔡美治表示，淡水是一處國際知名觀光景點，也是世界歷史重要的舞臺之一，在淡江大橋通車後，臨橋最近的國定古蹟滬尾礮臺將成為觀光首站之一，預計在滬尾礮臺推出清法戰爭國際特展，國內外遊客可透過文獻、圖像與VR影片等，重新認識曾在淡水發生的戰爭故事。

蔡美治也說明，今年特別與政治大學華人宗教研究中心簽訂產學合作備忘錄，共享跨國、跨領域的研究資源，並在文化部的支持下，共同舉辦學術工作坊、講座、策畫國際特展，期盼透過跨界交流，開拓文化資源的新視野，並探索文化遺產保存與地方創生的多元可能。

