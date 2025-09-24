文化新聞不畏風雨參訪天母棒球場 師生感受味全龍棒球底蘊

中國文化大學新聞學系「新聞攝影」課程於9月23日晚間前往天母棒球場進行實境教學，並觀賞味全龍在主場迎戰樂天桃猿的賽事。雖然颱風樺加沙來襲，風雨交加，但在味全龍行銷主任張哲彥的導覽下，師生走進球場，深入體驗職棒的文化氛圍與場館特色。

張哲彥向同學分享，在天母棒球場的觀眾不僅能欣賞比賽，更能深入體驗職棒文化；選手的比賽日從中午便開始熱身，依序進行賽前會議、傳接球暖身、打擊練習，進場觀眾能完整感受賽前準備的氛圍。

張哲彥表示，近年場內設有多元觀賽空間，內外野各有不同樂趣，特別的「星空露營席」讓球迷能在帳篷裡看球；「龍閣家庭席」則專為親子及寵物打造安全舒適的環境；更有邊烤肉邊看球的「龍焰燒烤席」，營造熱鬧的觀賽氣氛。

味全龍球團為文化新聞師生用心規劃多元的參觀路線，包括龍TV轉播室、貴賓室、情蒐團隊工作區、以及副控台，讓同學實際站上主播台，戴上耳機體驗主播在嘈雜現場中同步轉播的挑戰。

味全龍隊接手球隊後，努力打造屬於自己的棒球文化，首先在入口大廳打造文物櫥櫃，介紹屬於味全龍隊的創隊歷史與當家球星的中職紀錄時刻，張彥哲表示「雖然部分獎盃曾因火災損毀，但球團仍努力透過展覽與商品，找回老球迷的記憶，讓新球迷也能理解棒球的深厚文化。」

除了大廳外，更在球場幾處設置裝置藝術見證歷史，在球場外接近右外野有昔日總教練徐生明的引退背號；左外野則有今年引退的大師兄林智勝的中職紀錄「眠豆腐」305轟牆。

新聞系大二梁瑋玲同學表示外野的帳篷區最讓她印象深刻，沒想到還可用這種視角來觀看球賽；新聞系大二徐宜家則分享，在瀏覽文物櫥櫃時，可以深刻感受到棒球的比賽精神，用這種方式，來讓大家記住每一個輝煌時刻。

而球場這些裝置藝術在在都呈現，球隊想要將味全龍的棒球文化刻印在天母棒球場的每一個角落裡。新聞系大一張宸齡表示，從小跟著家裡看棒球，進而開始喜歡上棒球，也喜歡上攝影，嚮往體育新聞這一行；可以透過新聞攝影課程，踏上球場草皮真的是一件很難能可貴的機會，真正參觀轉播室。尤其踩上草皮後感到很新奇，原來平常賽前有這麼多需要準備，才能進行一場完整的比賽。

中職目前36年，味全龍前面走過十年，後在2019年回歸，在2023年打下睽違20年的冠軍，味全龍復出推手魏應充先生，主打龍眾一心，期盼選手有好表現，也能為打棒球的孩子創造一個美好未來，這也是味全龍回歸的初心。如今透過參訪，讓文化新聞師生可以感受到味全龍隊的棒球底蘊，也期待學子們未來可以成為棒球產業的一份子，一起努力。

聚傳媒

商品推薦