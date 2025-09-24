快訊

獨／「每踩一步都被淤泥黏住」花蓮堰塞湖溢流 搜救人員曝現場慘況

再次重判！教保員毛畯珅性侵39童判刑30年 還要併科罰金5億元

聽新聞
0:00 / 0:00

文化新聞不畏風雨參訪天母棒球場 師生感受味全龍棒球底蘊

聚傳媒／ 校園記者王韻實報導
中國文化大學新聞學系「新聞攝影」課程於9月23日晚間前往天母棒球場進行實境教學。照片為文化大學提供
中國文化大學新聞學系「新聞攝影」課程於9月23日晚間前往天母棒球場進行實境教學。照片為文化大學提供

中國文化大學新聞學系「新聞攝影」課程於9月23日晚間前往天母棒球場進行實境教學，並觀賞味全龍在主場迎戰樂天桃猿的賽事。雖然颱風樺加沙來襲，風雨交加，但在味全龍行銷主任張哲彥的導覽下，師生走進球場，深入體驗職棒的文化氛圍與場館特色。

張哲彥向同學分享，在天母棒球場的觀眾不僅能欣賞比賽，更能深入體驗職棒文化；選手的比賽日從中午便開始熱身，依序進行賽前會議、傳接球暖身、打擊練習，進場觀眾能完整感受賽前準備的氛圍。

張哲彥表示，近年場內設有多元觀賽空間，內外野各有不同樂趣，特別的「星空露營席」讓球迷能在帳篷裡看球；「龍閣家庭席」則專為親子及寵物打造安全舒適的環境；更有邊烤肉邊看球的「龍焰燒烤席」，營造熱鬧的觀賽氣氛。

味全龍球團為文化新聞師生用心規劃多元的參觀路線，包括龍TV轉播室、貴賓室、情蒐團隊工作區、以及副控台，讓同學實際站上主播台，戴上耳機體驗主播在嘈雜現場中同步轉播的挑戰。

味全龍隊接手球隊後，努力打造屬於自己的棒球文化，首先在入口大廳打造文物櫥櫃，介紹屬於味全龍隊的創隊歷史與當家球星的中職紀錄時刻，張彥哲表示「雖然部分獎盃曾因火災損毀，但球團仍努力透過展覽與商品，找回老球迷的記憶，讓新球迷也能理解棒球的深厚文化。」

除了大廳外，更在球場幾處設置裝置藝術見證歷史，在球場外接近右外野有昔日總教練徐生明的引退背號；左外野則有今年引退的大師兄林智勝的中職紀錄「眠豆腐」305轟牆。

新聞系大二梁瑋玲同學表示外野的帳篷區最讓她印象深刻，沒想到還可用這種視角來觀看球賽；新聞系大二徐宜家則分享，在瀏覽文物櫥櫃時，可以深刻感受到棒球的比賽精神，用這種方式，來讓大家記住每一個輝煌時刻。

而球場這些裝置藝術在在都呈現，球隊想要將味全龍的棒球文化刻印在天母棒球場的每一個角落裡。新聞系大一張宸齡表示，從小跟著家裡看棒球，進而開始喜歡上棒球，也喜歡上攝影，嚮往體育新聞這一行；可以透過新聞攝影課程，踏上球場草皮真的是一件很難能可貴的機會，真正參觀轉播室。尤其踩上草皮後感到很新奇，原來平常賽前有這麼多需要準備，才能進行一場完整的比賽。

中職目前36年，味全龍前面走過十年，後在2019年回歸，在2023年打下睽違20年的冠軍，味全龍復出推手魏應充先生，主打龍眾一心，期盼選手有好表現，也能為打棒球的孩子創造一個美好未來，這也是味全龍回歸的初心。如今透過參訪，讓文化新聞師生可以感受到味全龍隊的棒球底蘊，也期待學子們未來可以成為棒球產業的一份子，一起努力。

聚傳媒

天母 棒球場 文化大學

延伸閱讀

棒球／周思齊花蓮母校也受損 球芽基金擔心交通和復原狀況

中職／棒球搖籃花蓮光復重創…周思齊、高國輝、陳傑憲齊發聲

棒球亞錦賽／開轟助中華隊扣倒南韓 陳敏賜：我們不能看不起自己

棒球亞錦賽／陳睦衡先發教頭給滿分 張峻瑋飆158公里

相關新聞

文化新聞不畏風雨參訪天母棒球場 師生感受味全龍棒球底蘊

中國文化大學新聞學系「新聞攝影」課程於9月23日晚間前往天母棒球場進行實境教學，並觀賞味全龍在主場迎戰樂天桃猿的賽事。雖然颱風樺加沙來襲，風雨交加，但在味全龍行銷主任張哲彥的導覽下，師生走進球場，深入

西門子供數億元軟體平台 攜文化大學培育電子設計人才

中國文化大學今天與西門子電子設計自動化（Siemens EDA）及大塚資訊科技舉行軟體授權合作儀式，建立產學合作。將由西...

各校暗語曝光！她出題不說校名猜大學 屏大生哭喊：我們沒賣醬油

每間大學都有在校生才聽得懂的暗語！一名網友在Threads發布文章要大家試試不提校名、不講地名，講一個讀同間學校一聽就知道是哪所大學畢業的暗語。貼文發布後引發網友熱議，留言區湧進近6000則留言。

清大發現極罕見「中等質量黑洞」研究成果登上美國太空總署官網　

國立清華大學天文所教授江國興帶領的國際研究團隊，發現一正在吞噬恆星的「黑洞候選者」，該類中等質量黑洞被稱為黑洞家族失落的...

極罕見！清大領軍發現中等質量黑洞候選者 登NASA官網

清大帶領的國際團隊發現正在吞噬恆星的中等質量黑洞候選者，這類中等質量黑洞被稱為黑洞家族的「失落拼圖」，在天文觀測中極罕見...

中教大副校長黃國禎致力AI教育應用 入榜全球前2%頂尖科學家

AI浪潮席捲全球，台中教育大學副校長黃國禎致力於人工智慧在教育的應用，榮獲2025年史丹佛大學發布的「全球前2%頂尖科學...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。