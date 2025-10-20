AI融入大學生活／別讓機器變傳聲筒！ 台大中文系學生曝文組優勢：精準形容人性

同學考試全用AI寫…中文系教授一眼看穿

中文系較為傳統，有些課程仍採用手寫報告、考試，在一定程度上避免AI作弊的可能性，系上教授雖然沒有嚴令禁止使用AI，但家維分享，其實中文系教授很容易分辨得出來學生的用字遣詞是否有使用AI，曾經有一堂課由於學生考試分數不佳，教授提供額外加分機會，開放居家作答，結果有同學完全使用AI生成答案，讓教授感到荒謬又好笑。

家維不會在作業上完全使用AI的答案，絕大多數都是自己發想、撰寫，頂多請AI提供切點靈感等，自己再延伸發想，「有時候AI會提出一針見血的論點，就很適合放在結尾，但前面的內容都還是要自己想」；家維還有嘗試在設計講義時請AI幫忙想一些笑話，「但是它（AI）給的就很不好笑，這可能是它的幽默，但我們人類get不到」。

另外，很多師長會形容家維是個「認真」的學生，讓他反思是否意味著自己做事過分嚴謹、緊繃？進一步思考「認真」和「任真」的意義，便和GPT展開兩個詞彙的思辨。

文組中的文組！優勢大公開 對自己有「自負」

身為文組中的文組：中文系，家維認為能夠使用精準的文字去形容情感，是文組生最可貴的地方，「我們能夠對人或情感有比較細膩、深刻的覺察，去討論『生而為人』具有的『人性』，對於事情能夠產生出自己判斷的基準跟價值觀，然後使用恰當的文字去表達」，這是AI無法體現的。

也因此，家維對自己的作品有一定程度的信心，「甚至可以說是有點自負或堅持」，不論是回答題目或創作，「基本上都還是喜歡看到自己寫出來、呈現出來的東西」，對於使用AI是否讓人變懶惰並沒有太大的擔憂，不過他也強調，「自律」還是最重要的。

文理使用AI不同調 年齡、認知有影響

基於對文字的堅持，家維在社團活動時發現文理組的差異，「理工科的夥伴會直接用AI生產社團貼文」，一開始家維心裡對這種「一看就很AI感」的貼文有點反感，後來想想，自己可以扮演好「中文系」的角色，去把貼文的用字遣詞再調整過，讓文章看起來通順，「我們對文字的信仰也是有差異的，中文系學生對文字有自己的執著，但其他人可能就覺得可以直接使用AI產出的文字」。

除了文理組差異，家維在參加台大教育學程的實踐課時發現，年齡小的孩子們雖然也會使用AI做作業，但是由於認知還不成熟，下的指令都很粗糙，導致得到的結果文不對題，但孩子們也不知道怎麼辦，或是沒意識到這有什麼問題，就直接複製貼上交差了事。家維認為，要操作AI，還是要有一定年紀、受過國民教育、有判斷能力、能為自己負責比較適合。

熟悉AI技能是加分 但「背景知識」仍是基本盤

在越來越多家長培養小孩進入理工產業的時代，家維仍堅定想當國文老師的夢想，AI融入教育是不可避免的趨勢，未來教甄時就有可能被問到身為老師，該怎麼結合這種趨勢、怎麼設計課程、設定評量方式等，「我覺得對AI技能熟悉的話（進入教師職業）會加分」。

不過加分歸加分，家維認為教育還是要回歸「能力培養」的根本，若只是為了應付考試而硬塞硬背，學生對學科的理解受限於課本範圍、考完就忘，那透過AI確實有可能幫助開拓廣泛思維，但沒有背景知識，就有可能被AI帶著走；沒有判斷能力，就會吸收錯誤的知識還不自知。因此基礎知識和判斷能力是人類更需具備的，「要有自己的判斷能力，該自己說話的時候就要自己說，不要讓機器成為傳聲筒」。

