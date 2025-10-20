AI融入大學生活／別讓機器變傳聲筒！ 台大中文系學生曝文組優勢：精準形容人性
AI時代來臨，不只是影響日常生活，也讓教育界天翻地覆，學術倫理攻防戰時刻開打。
「該自己說話的時候就要自己說，不要讓機器成為傳聲筒」！就讀中文系的家維懷有教師夢，除了台大的必修課程外，還選修台師大教育系課程，心繫台灣未來教育的他認為，AI進入教育體系是必然的結果，為人師表更該學會如何使用AI，未來才能正確引導莘莘學子。
同學考試全用AI寫…中文系教授一眼看穿
中文系較為傳統，有些課程仍採用手寫報告、考試，在一定程度上避免AI作弊的可能性，系上教授雖然沒有嚴令禁止使用AI，但家維分享，其實中文系教授很容易分辨得出來學生的用字遣詞是否有使用AI，曾經有一堂課由於學生考試分數不佳，教授提供額外加分機會，開放居家作答，結果有同學完全使用AI生成答案，讓教授感到荒謬又好笑。
家維不會在作業上完全使用AI的答案，絕大多數都是自己發想、撰寫，頂多請AI提供切點靈感等，自己再延伸發想，「有時候AI會提出一針見血的論點，就很適合放在結尾，但前面的內容都還是要自己想」；家維還有嘗試在設計講義時請AI幫忙想一些笑話，「但是它（AI）給的就很不好笑，這可能是它的幽默，但我們人類get不到」。
另外，很多師長會形容家維是個「認真」的學生，讓他反思是否意味著自己做事過分嚴謹、緊繃？進一步思考「認真」和「任真」的意義，便和GPT展開兩個詞彙的思辨。
文組中的文組！優勢大公開 對自己有「自負」
身為文組中的文組：中文系，家維認為能夠使用精準的文字去形容情感，是文組生最可貴的地方，「我們能夠對人或情感有比較細膩、深刻的覺察，去討論『生而為人』具有的『人性』，對於事情能夠產生出自己判斷的基準跟價值觀，然後使用恰當的文字去表達」，這是AI無法體現的。
也因此，家維對自己的作品有一定程度的信心，「甚至可以說是有點自負或堅持」，不論是回答題目或創作，「基本上都還是喜歡看到自己寫出來、呈現出來的東西」，對於使用AI是否讓人變懶惰並沒有太大的擔憂，不過他也強調，「自律」還是最重要的。
文理使用AI不同調 年齡、認知有影響
基於對文字的堅持，家維在社團活動時發現文理組的差異，「理工科的夥伴會直接用AI生產社團貼文」，一開始家維心裡對這種「一看就很AI感」的貼文有點反感，後來想想，自己可以扮演好「中文系」的角色，去把貼文的用字遣詞再調整過，讓文章看起來通順，「我們對文字的信仰也是有差異的，中文系學生對文字有自己的執著，但其他人可能就覺得可以直接使用AI產出的文字」。
除了文理組差異，家維在參加台大教育學程的實踐課時發現，年齡小的孩子們雖然也會使用AI做作業，但是由於認知還不成熟，下的指令都很粗糙，導致得到的結果文不對題，但孩子們也不知道怎麼辦，或是沒意識到這有什麼問題，就直接複製貼上交差了事。家維認為，要操作AI，還是要有一定年紀、受過國民教育、有判斷能力、能為自己負責比較適合。
熟悉AI技能是加分 但「背景知識」仍是基本盤
在越來越多家長培養小孩進入理工產業的時代，家維仍堅定想當國文老師的夢想，AI融入教育是不可避免的趨勢，未來教甄時就有可能被問到身為老師，該怎麼結合這種趨勢、怎麼設計課程、設定評量方式等，「我覺得對AI技能熟悉的話（進入教師職業）會加分」。
不過加分歸加分，家維認為教育還是要回歸「能力培養」的根本，若只是為了應付考試而硬塞硬背，學生對學科的理解受限於課本範圍、考完就忘，那透過AI確實有可能幫助開拓廣泛思維，但沒有背景知識，就有可能被AI帶著走；沒有判斷能力，就會吸收錯誤的知識還不自知。因此基礎知識和判斷能力是人類更需具備的，「要有自己的判斷能力，該自己說話的時候就要自己說，不要讓機器成為傳聲筒」。
▪狠甩5校退貨黑歷史！「最佳辯士」當家教：讓你備審高分又安全
▪休學辦不成…清寒大學生疑為1.8萬學費身亡 僅留1支手機要送弟弟
▪少子化影響招生人數不足…文化大學勞工系傳廢系 校方回應了
▪拚段考夜自習點心超豐盛！中山女高、成功高中點心攤有現做熱食
▪管理學院長遭控聘妻兼課、挪用千萬出國 中央大學：已立案調查
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言