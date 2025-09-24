聽新聞
0:00 / 0:00
西門子供數億元軟體平台 攜文化大學培育電子設計人才
中國文化大學今天與西門子電子設計自動化（Siemens EDA）及大塚資訊科技舉行軟體授權合作儀式，建立產學合作。將由西門子原廠提供市價數億的軟體平台，未來將全數運用在理工學院電機工程系教學與研究，特別是應用於前瞻的生醫電阻抗量測研究設計。
文化大學表示，希望透過業界最先進的電子軟體設計工具，學生得以在專題實作與課程學習中，直接熟悉國際標準的作業流程，累積實務經驗，更與全球工程專業接軌。
西門子EDA副總裁暨台灣暨東南亞區總經理林棨璇指出，希望藉由此次合作，將世界級的電子設計解決方案帶進文大，讓學生在學習階段就掌握專業級工具，累積設計思維與實務經驗。
大塚資訊科技總經理郭一龍則強調，電子設計教育推動對台灣產業發展至關重要，期待藉由與文化大學及西門子EDA的合作，幫助學生從校園開始熟悉業界環境，縮短學用落差，畢業後即可無縫銜接企業需求。
文大校長王子奇則談到，文大將持續整合學術研究與產業資源，培育具備國際視野的高階電子設計人才，三方將持續深化合作，規劃涵蓋基礎教學、專題研究、產業實習的學習體系，提升學生的專業實務能力。
