西門子供數億元軟體平台 攜文化大學培育電子設計人才

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
文大校長王子奇（左起）與西門子EDA副總裁暨台灣暨東南亞區總經理林棨璇及大塚資訊科技股份有限公司總經理郭一龍，今天簽署產學合作。圖／文化大學提供
文大校長王子奇（左起）與西門子EDA副總裁暨台灣暨東南亞區總經理林棨璇及大塚資訊科技股份有限公司總經理郭一龍，今天簽署產學合作。圖／文化大學提供

中國文化大學今天與西門子電子設計自動化（Siemens EDA）及大塚資訊科技舉行軟體授權合作儀式，建立產學合作。將由西門子原廠提供市價數億的軟體平台，未來將全數運用在理工學院電機工程系教學與研究，特別是應用於前瞻的生醫電阻抗量測研究設計。

文化大學表示，希望透過業界最先進的電子軟體設計工具，學生得以在專題實作與課程學習中，直接熟悉國際標準的作業流程，累積實務經驗，更與全球工程專業接軌。

西門子EDA副總裁暨台灣暨東南亞區總經理林棨璇指出，希望藉由此次合作，將世界級的電子設計解決方案帶進文大，讓學生在學習階段就掌握專業級工具，累積設計思維與實務經驗。

大塚資訊科技總經理郭一龍則強調，電子設計教育推動對台灣產業發展至關重要，期待藉由與文化大學及西門子EDA的合作，幫助學生從校園開始熟悉業界環境，縮短學用落差，畢業後即可無縫銜接企業需求。

文大校長王子奇則談到，文大將持續整合學術研究與產業資源，培育具備國際視野的高階電子設計人才，三方將持續深化合作，規劃涵蓋基礎教學、專題研究、產業實習的學習體系，提升學生的專業實務能力。

文化大學 對台

