極罕見！清大領軍發現中等質量黑洞候選者 登NASA官網

清大帶領的國際團隊發現正在吞噬恆星的中等質量黑洞候選者，這類中等質量黑洞被稱為黑洞家族的「失落拼圖」，在天文觀測中極罕見，研究成果登上美國太空總署官網。

清華大學今天發布新聞稿指出，黑洞是宇宙中神秘的存在之一，本身不發光，只能透過周圍物質變化來推測其存在，當黑洞進食時發生的溫度與光強度變化，成為辨識的重要依據。

目前已知的黑洞為小黑洞和超大質量黑洞，但介於兩者間的「中等質量黑洞」卻幾乎無直接證據。

清華大學天文研究所教授江國興帶領國際研究團隊，發現一個正在吞噬恆星的罕見黑洞候選者，這類「中等質量黑洞」被稱為黑洞家族的「失落拼圖」，在天文觀測中極為罕見，研究成果發表於國際期刊「天文物理期刊」，更登上美國太空總署（NASA）官網。

江國興表示，這次發現起因於一次異常增亮，NGC6099 HLX-1光源位在武仙座，距離地球約4.5億光年，在2009年首度被觀測到，2012年亮度暴增逾100倍，之後逐年轉弱。

論文第一作者、清華天文所研究生張怡琪補充，這種劇烈的亮度訊號通常出現在星系中央，與超大質量黑洞有關，但這顆位於星系外圍的天體卻釋放出罕見的超亮X光訊號，符合理論中對中等質量黑洞的預期，因此特別受到關注。

張怡琪提到，中等質量黑洞不像超大質量黑洞那樣持續吞噬物質、長期發出強烈光芒，也不像小黑洞數量多、容易被觀測到，它們平常低調，只有在「進食」時才會短暫發出亮眼的X光訊號，讓天文學家有機會捕捉。

為確認這顆天體，研究團隊運用哈伯太空望遠鏡、錢德拉X光望遠鏡，以及歐洲太空總署的XMM-Newton望遠鏡，進行3年的觀測與分析。

研究結果顯示，NGC 6099 HLX-1在2012年X光訊號的溫度高達約300萬度，符合黑洞撕裂恆星時會出現的高溫現象；其周圍存在密集的恆星群，就像「自助餐廳」，為黑洞提供源源不絕的食物來源。

除了X光數據，團隊也從可見光觀測找到線索，並結合模擬結果分析，天體周圍觀測到的藍光，可能來自黑洞附近高速旋轉物質的溫度變化，紅光則與周圍密集星群相關；經由這些證據相互印證，使這個天體成為中等質量黑洞的有力候選者，但仍須更多觀測進一步驗證。

