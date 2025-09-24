快訊

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流 氣象署持續對花蓮等6縣市發豪雨特報

虛驚一場！傳堰塞湖第三波溢流 光復鄉災民如驚弓鳥急喊人「快進來」

圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？

聽新聞
0:00 / 0:00

極罕見！清大領軍發現中等質量黑洞候選者 登NASA官網

中央社／ 台北24日電

清大帶領的國際團隊發現正在吞噬恆星的中等質量黑洞候選者，這類中等質量黑洞被稱為黑洞家族的「失落拼圖」，在天文觀測中極罕見，研究成果登上美國太空總署官網。

清華大學今天發布新聞稿指出，黑洞是宇宙中神秘的存在之一，本身不發光，只能透過周圍物質變化來推測其存在，當黑洞進食時發生的溫度與光強度變化，成為辨識的重要依據。

目前已知的黑洞為小黑洞和超大質量黑洞，但介於兩者間的「中等質量黑洞」卻幾乎無直接證據。

清華大學天文研究所教授江國興帶領國際研究團隊，發現一個正在吞噬恆星的罕見黑洞候選者，這類「中等質量黑洞」被稱為黑洞家族的「失落拼圖」，在天文觀測中極為罕見，研究成果發表於國際期刊「天文物理期刊」，更登上美國太空總署（NASA）官網。

江國興表示，這次發現起因於一次異常增亮，NGC6099 HLX-1光源位在武仙座，距離地球約4.5億光年，在2009年首度被觀測到，2012年亮度暴增逾100倍，之後逐年轉弱。

論文第一作者、清華天文所研究生張怡琪補充，這種劇烈的亮度訊號通常出現在星系中央，與超大質量黑洞有關，但這顆位於星系外圍的天體卻釋放出罕見的超亮X光訊號，符合理論中對中等質量黑洞的預期，因此特別受到關注。

張怡琪提到，中等質量黑洞不像超大質量黑洞那樣持續吞噬物質、長期發出強烈光芒，也不像小黑洞數量多、容易被觀測到，它們平常低調，只有在「進食」時才會短暫發出亮眼的X光訊號，讓天文學家有機會捕捉。

為確認這顆天體，研究團隊運用哈伯太空望遠鏡、錢德拉X光望遠鏡，以及歐洲太空總署的XMM-Newton望遠鏡，進行3年的觀測與分析。

研究結果顯示，NGC 6099 HLX-1在2012年X光訊號的溫度高達約300萬度，符合黑洞撕裂恆星時會出現的高溫現象；其周圍存在密集的恆星群，就像「自助餐廳」，為黑洞提供源源不絕的食物來源。

除了X光數據，團隊也從可見光觀測找到線索，並結合模擬結果分析，天體周圍觀測到的藍光，可能來自黑洞附近高速旋轉物質的溫度變化，紅光則與周圍密集星群相關；經由這些證據相互印證，使這個天體成為中等質量黑洞的有力候選者，但仍須更多觀測進一步驗證。

黑洞 X 太空

延伸閱讀

成醫結合清大資策會開發減少失智走失軟體 「DOVE」申請台美專利

13億光年外黑洞合體 人類聽到最清晰「宇宙重低音」

迴響／遭醫界反彈…重點科別公費醫師計畫要續辦 清大等3校招生各獲30個名額

幼童看電視吃餅乾誤吞異物 X光照出「奧特曼」網友歪樓呼可愛

相關新聞

清大發現極罕見「中等質量黑洞」研究成果登上美國太空總署官網　

國立清華大學天文所教授江國興帶領的國際研究團隊，發現一正在吞噬恆星的「黑洞候選者」，該類中等質量黑洞被稱為黑洞家族失落的...

極罕見！清大領軍發現中等質量黑洞候選者 登NASA官網

清大帶領的國際團隊發現正在吞噬恆星的中等質量黑洞候選者，這類中等質量黑洞被稱為黑洞家族的「失落拼圖」，在天文觀測中極罕見...

中教大副校長黃國禎致力AI教育應用 入榜全球前2%頂尖科學家

AI浪潮席捲全球，台中教育大學副校長黃國禎致力於人工智慧在教育的應用，榮獲2025年史丹佛大學發布的「全球前2%頂尖科學...

政大率團訪法國巴黎4大學 聚焦海外交換計畫、共同授課

為強化國際交流與拓展歐洲高教交流網路，國立政治大學校長李蔡彥近日以高教基金會董事長身分，出席瑞典哥德堡舉行「2025年歐...

國內首創蒜頭膜轉化為美麗花藝 虎科大讓農廢華麗轉身

虎尾科技大學永續發展處，成功將蒜頭膜微加工研製成為工藝媒材，透過社區媽媽巧手編織，創作出各式各樣美麗繽紛的永生花命名為「...

政大率團訪法國巴黎4大學 拓展高教合作版圖

政治大學校長李蔡彥近日率團前往法國巴黎，拜訪4所頂尖學府，並與學校簽署國際交換合作協議、洽談合作等，希望進一步拓展歐洲高...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。