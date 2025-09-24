快訊

各校暗語曝光！她出題不說校名猜大學 屏大生哭喊：我們沒賣醬油

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友要求網友在不說地名、校名的前提下，說出專屬於某所大學的暗語。學生示意圖。 圖／AI生成
每間大學都有在校生才聽得懂的暗語！一名網友在Threads發文，要大家試試不提校名、不講地名，講一個讀同間學校一聽就知道是哪所大學畢業的暗語。貼文發布後引發網友熱議，留言區湧進近6000則留言。

原PO率先舉例「514巷」，輔仁大學的校友們紛紛回覆「永遠的輔大人」、「514巷好經典」、「514巷好懷念啊」。

也有許多網友在留言區尋親，如淡江大學「大學城、水源街、宮燈姐姐」、「宮燈姐姐絕對是辨識度超高的暗號」、「好漢坡、風雨走廊、東方哈佛、勤勞樸實 」。世新大學「山洞口」、「不是mint嗎 」、「早餐街」、「考試院」。文化大學「台灣最高學府」、「仇人坡、後山、共享計程車」、「情人坡」、「鬼電梯」。

還有許多人分享自己學校專屬的暗語，「一校榮總、二校澄清、出門口達醫院」、「鳳梨田」、「仙草蜜土地公」、「摩斯門，現在變成星巴克門了」、「北勢東」、「我們有校牛，名字叫奧米加咆哮獸」、「克難坡」、「大樹下炒飯」、「臭豆腐大學」。

原PO也在留言區表達震驚，「沒想到這篇反應竟然那麼熱烈，而且真的是太猛了！除了我自己的學校，其他我真的都看不懂」。

還有屏東大學的苦主趁機澄清，「不要再問了我們學校沒有賣醬油！沒有賣醬油！沒有賣醬油」，笑倒一片網友，紛紛回覆「笑死這是屏東大學嗎」、「所以屏東大學沒有醬油？那那個醬油是哪來的啊」、「身為校友我真的是，我們學校也沒有牛奶喔謝謝」、「身為屏科大的學生，只能請你吃醬油霜淇淋安撫你了」。也有網友解答「好好笑，大家好混亂。有賣醬油的屏科大，沒有賣醬油的屏大」。

