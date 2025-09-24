聽新聞
中教大副校長黃國禎致力AI教育應用 入榜全球前2%頂尖科學家
AI浪潮席捲全球，台中教育大學副校長黃國禎致力於人工智慧在教育的應用，榮獲2025年史丹佛大學發布的「全球前2%頂尖科學家」殊榮，其教育類排名全球第7名，更是全國第一。
黃國禎長期致力於數位學習工具與策略等領域的學術研究，更在遊戲式學習、翻轉教學、虛擬實境輔助學習，以及人工智慧在教育的應用，引領全球發展。
台中教育大學校長郭伯臣表示，近年來專注在中小學數位學習與AI教育的研發與實務推動，並與國際團隊合作人工智慧在教育上的應用，與開發AI學習系統，因此禮聘黃國禎到校擔任副校長，帶領教育與學術攻頂。
郭伯臣說，在其專業領導下，不僅學術發表與研究計畫皆有大幅成長，更籌辦不分系學士學位學程，培育「智慧學習」專業人才，114學年起招生。
黃國禎曾多次獲得多次國科會傑出研究獎、傑出資訊人才獎、國科會傑出特約研究員等殊榮，更是2019年教育部師鐸獎得主，其學術成就聞名遐邇。2024年史丹佛大學發布的「全球前2%頂尖科學家」，今年更榮登教育領域全球第7名及全國第一的榮譽地位，其表現為台灣之光。
黃國禎表示，研究表現獲得世界級肯定固然令人興奮，他更期望研究成果能回饋教學現場，貢獻社會，研究才有意義，這才是人生最高的價值及真正的肯定。
