AI融入大學生活／舞台夢與GPT同行！音樂劇少女靠「精準思路」駕馭AI 堅信真情無法被取代

燈光漸亮，舞台上只剩下她和角色，每一句歌詞都流露著真誠與堅定…而在這場完美演出的幕後，除了老師和朋友，還有一個默默助攻的夥伴——ChatGPT。即將追夢飛往美國音樂戲劇學院（The American Musical And Dramatic Academy）就讀大一的婕希，顛覆一般大眾使用生成式AI的情境，她善用ChatGPT解析英文台詞、探索角色心理，甚至規劃表演，把生命經驗融入舞台。 對談時，婕希的語調活潑熱情，搭配自然的手勢與微笑，彷彿每一句話都帶著舞台上的節奏感。她分享自己從表演、作曲到自媒體經營的應用，即使談及複雜的學習或情感體驗，她也用生動的比喻，把抽象的感受化作具象畫面。

AI不只是冰冷工具！她透過GPT將生命經驗化作舞台情感

對音樂劇情有獨鍾的婕希，提及自己在音樂與表演課程中的學習經驗。她表示，自己在進行演唱和表演時，經常需要理解英文台詞或歌詞背後的意涵，因此，她會請GPT協助翻譯和解析台詞，能更好理解角色情緒與表達方式；在準備個人舞台劇表演時，也會和GPT討論、規劃呈現的形式。

婕希提到，自己在演唱或表演時，腦中必須呈現相應情境與情緒，才能呈現真實、打動觀眾的演出。為了讓情感表現更加細膩，她會利用GPT將需要演繹的情感與自身經驗做連結。想到這些經驗，婕希的眼神瞬間亮起，她憶起過去在演繹《也許美好結局》劇中的機器人角色時，一度難以理解「非人類」的情感表現，但GPT建議她從人類面對離別的掙扎與自我安慰切入，模擬角色可能的情感運作；並提醒婕希將自身的生命經驗融入詮釋過程，協助思考每一句歌詞應調動的回憶與情緒，讓她在呈現角色時，更具有真實感和人性。

不過婕希強調，生成式AI沒有感情，「它可以給你一個框架、一個思考方向，但真正的作品終究要源於『自己』，那才會真的是你的東西」。她表示，音樂劇的實作非常多，表演部分尤其需要投入自身經驗，「我希望每一句歌詞都能打動觀眾，你要讓他們看得懂、感同身受，那才叫做表演」，畢竟她才是舞台上的主角，AI也無法取代演出為觀眾帶來的感動。

是心靈導師也是規劃專家 生活上還可以這樣應用

對於課業以外的應用，婕希提到，儘管GPT有時傾向附和使用者，她仍把它當作「心理上的雙重確認者」，當說服不了自己時，她會向GPT傾訴感受與狀況。婕希曾在為畢業歌作詞作曲時陷入瓶頸、懷疑自己，但GPT提醒她，無論比賽結果如何，這首歌都是她從內心一字一句寫出來、每顆音符都是生命的經驗跟感悟，因此早已「贏在起點與終點」。這番話讓她重新肯定自己創作價值，也不禁感嘆「這也算是GPT教會我的一課吧」。

除此之外，婕希在經營自媒體時，也會參考AI的建議，不僅能請GPT協助排程與規劃主題，由於影片的前3秒，往往決定觀眾是否繼續觀看，婕希更會請它幫忙設計影片開場。她回憶，高中時籌劃原創歌曲拍攝時，也曾與同學一起使用GPT輔助撰寫企劃書。AI能針對不同情境，提出適合的解決方案，為企劃奠定初步架構。不過，真正的細節仍需仰賴團隊討論與腦力激盪，「AI沒有比較聰明，它只是整理大數據，真正的創意還是要靠我們人腦集思廣益」。

使用AI「優劣取決在個人」 她靠指令與思路掌握主導權

在使用AI時，偶爾會得到不理想的回應，但她認為「問題一定是出在我身上」，思維靈活的婕希分享自己下指令時的習慣，她指出，回答的效果取決於指令的清晰度和完整度，因此她在提問時通常不會「直搗黃龍」，而是先理清思路、畫出心智圖，再針對相較模糊的部分下指令，讓AI提供可用的建議與整理，「最終得到的那個成果才會是你的」。

「AI的好壞真的是取決於你怎麼去使用」，婕希語中透露出一絲擔憂，它並非是代寫人或主導者的角色，正因為如此，婕希認為使用AI不應該只是在紙上爭論的焦點，而是要積極探討如何正確運用。為了避免「獲得錯誤的資訊而不自知」，使用者需具備批判性思維，不能盲目相信AI提供的資訊；同時，也得進行多方查證，例如透過搜尋引擎或參考不同意見。

對於學生使用AI的爭議，婕希認為，與其給一個規範去限制、禁止學生，不如教導學習的方法，「畢竟當你不知道使用方法的時候，就只能亂用」。她強調，讓學生了解如何合理使用AI，而非單純下禁令，既能避免濫用，也能培養批判思考與自主學習能力，達到雙贏的效果──老師不用過度管控，學生也能掌握正確使用的方式。

從學習到求職…AI與人共存的未來 「這份獨特」無法被取代

談到未來職涯與生成式AI的關係，婕希坦言，許多人擔心自己的職業會被取代，但她認為，「要不要被取代，往往是我們的選擇」。如果只是被動依賴科技，人類確實可能因懶惰而失去優勢；然而，若能積極學習，善用AI推動自我成長，「被取代」的憂慮也許就能被推翻。

「我認為『不要被取代』最大的關鍵，就是讓自己變得獨特」，她表示，若能把興趣與能力結合，發展出無法輕易被複製的專長，就能在AI浪潮下保持競爭力。婕希指出，每個職業都有其存在意義，即便未來AI能快速判斷病症、提供資訊的解答，但職業的核心價值仍建立在人與人之間的連結上，就如老師對學生、醫生之於病人，「那份溫暖是機器永遠無法取代的」。

展望未來學生和AI工具在學習上的關係，婕希也提出嶄新的觀點：「我認為AI未來有一個重要趨勢，就是去做個人的學習計劃的一個調整」。她解釋，在現行教育體系相對「標準化」的情況下，沒有辦法配合每一位學子，或許未來學生可以嘗試透過AI，打造專屬個人、客製化的學習方案或內容，找到適合自己的學習方式，「我覺得AI在這個趨勢上面，會有一個很大的進步空間」。

至於該如何實行？婕希建議可以適度使用ChatGPT，並和它「培養感情」，透過持續對話，讓AI得以理解自己的習慣和需求，甚至從過去的交談分析，進而提供你「量身訂做的回答」。有個公主夢的婕希也笑稱，會要求GPT稱呼她「小公主」，這樣即使收到不合意的回應，也不至於太生氣，能因為帶來情緒價值而釋懷。

在婕希個人的經驗裡，ChatGPT不僅能協助整理思路、激發靈感，還像心靈導師般鼓勵她「做就對了」。她認為，若學生能善加利用，生成式AI會是一個很好的工具：「學習『如何學習』，就是學習『如何自由』。找到喜歡做的事、想要做的事，已經是一個很好的開始，但學習一定會碰到瓶頸，那AI就會是很好的夥伴。因為你不一定能請得到全職家教，但AI可以幫助你學習、能提供多元資訊，只要好好與它溝通、合理的運用，就能得到相當大的幫助」。

