政大率團訪法國巴黎4大學 聚焦海外交換計畫、共同授課

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
國立政治大學校長李蔡彥（中）近日以高教基金會董事長身分，率政大代表團前往巴黎交流。圖／政大提供
為強化國際交流與拓展歐洲高教交流網路，國立政治大學校長李蔡彥近日以高教基金會董事長身分，出席瑞典哥德堡舉行「2025年歐洲教育者年會（EAIE 2025）」，隨即率政大代表團前往巴黎，拜訪包括巴黎政治大學（Sciences Po）、巴黎多菲納大學（Paris Dauphine–PSL）、社會科學高等研究院（EHESS）以及凡爾賽大學（UVSQ）等校，並簽署國際交換合作協議。

政大本次出訪首站為素有「法國總統搖籃」之稱的巴黎政治大學，該校校長Luis Vassy今年初也曾訪台，他表示，巴黎政治大學學生為全法頂尖，學生高度肯定來台學習體驗，今年秋季已有多名學生赴政大交換，政大已是法國學生的熱門選擇。

政大校長李蔡彥表示，兩校未來在商管、法律、傳播、教育與人工智慧等領域皆有交流空間，雙方將推動短期課程、交換計畫與研究合作，並探索博士生海外教學、共同開課及高階主管培訓等新模式。巴黎政治大學預計明年成立「氣候學院」，和政大商學發展方向契合。雙方亦將推動多元交流，如夏冬令營、政大國際夏日學院（ISS）及高階主管培訓計畫，並研議博士生海外教學制度對接。

作為巴黎文理大學創校成員的巴黎多菲納大學，與政大於2011年成為姊妹校，兩校簽有學生交換協議，雙方此次會面確認續簽交換協議，除原有商管領域外，新增社會科學領域，擴大學生修課選擇，該校則盼藉此重建疫情後學生對亞洲交換的信心。

社會科學高等研究院亦是政大此行重點交流對象，李蔡彥建議，雙方可透過國科會「台法幽蘭計畫」或國際研討會，促進相關領域學者交流，並以研究中心為單位推動合作。該校積極拓展博士層級國際交流，包括博士生夏日工作坊（PhD Workshop in summer），未來有機會在台灣舉辦；此外也鼓勵兩校博士生可透過共同指導（Cotutelle）取得雙聯學位。

政大代表團亦造訪位於凡爾賽大學，並與校長 Loïc Josseran正式簽署國際學生交流協議，期盼透過此次簽署，吸引更多法國學生赴台灣交換學習。

政治大學 巴黎 出訪

相關新聞

台中青年模擬聯合國培訓營開跑 范琪斐主講成亮點

關稅挑戰、尼泊爾的政治衝突，全球政經局勢瞬息萬變，2025「台中市青年模擬聯合國暨國際議事培訓營」將於11月登場，邀請國...

政大率團訪法國巴黎4大學 聚焦海外交換計畫、共同授課

為強化國際交流與拓展歐洲高教交流網路，國立政治大學校長李蔡彥近日以高教基金會董事長身分，出席瑞典哥德堡舉行「2025年歐...

國內首創蒜頭膜轉化為美麗花藝 虎科大讓農廢華麗轉身

虎尾科技大學永續發展處，成功將蒜頭膜微加工研製成為工藝媒材，透過社區媽媽巧手編織，創作出各式各樣美麗繽紛的永生花命名為「...

嘉大獸醫系校友許珮蓁獲美執照 展現國際舞台競爭力

嘉義大學獸醫學系2019年畢業生許珮蓁（Jean Hsu），憑藉在嘉大的專業訓練與師長支持，透過PAVE認證成功取得美國...

向老師致敬！中山醫大學生手寫卡片、奉茶 傳遞敬師情誼

教師節將至，中山醫學大學教學資源暨教師成長中心、人力資源室及教師會今舉辦「教師節感恩茶會」，以「敬師一刻．感恩一生」為主...

國研院頒「研發服務平台亮點成果獎」陽明交大曾銘綸團隊奪特優

國研院今天頒發「研發服務平台亮點成果獎」，今年的特優陽明交通大學電子研究所助理教授曾銘綸的研究團隊獲得，抱走獎金30萬元...

