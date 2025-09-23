政大率團訪法國巴黎4大學 聚焦海外交換計畫、共同授課

為強化國際交流與拓展歐洲高教交流網路，國立政治大學校長李蔡彥近日以高教基金會董事長身分，出席瑞典哥德堡舉行「2025年歐洲教育者年會（EAIE 2025）」，隨即率政大代表團前往巴黎，拜訪包括巴黎政治大學（Sciences Po）、巴黎多菲納大學（Paris Dauphine–PSL）、社會科學高等研究院（EHESS）以及凡爾賽大學（UVSQ）等校，並簽署國際交換合作協議。

政大本次出訪首站為素有「法國總統搖籃」之稱的巴黎政治大學，該校校長Luis Vassy今年初也曾訪台，他表示，巴黎政治大學學生為全法頂尖，學生高度肯定來台學習體驗，今年秋季已有多名學生赴政大交換，政大已是法國學生的熱門選擇。

政大校長李蔡彥表示，兩校未來在商管、法律、傳播、教育與人工智慧等領域皆有交流空間，雙方將推動短期課程、交換計畫與研究合作，並探索博士生海外教學、共同開課及高階主管培訓等新模式。巴黎政治大學預計明年成立「氣候學院」，和政大商學發展方向契合。雙方亦將推動多元交流，如夏冬令營、政大國際夏日學院（ISS）及高階主管培訓計畫，並研議博士生海外教學制度對接。

作為巴黎文理大學創校成員的巴黎多菲納大學，與政大於2011年成為姊妹校，兩校簽有學生交換協議，雙方此次會面確認續簽交換協議，除原有商管領域外，新增社會科學領域，擴大學生修課選擇，該校則盼藉此重建疫情後學生對亞洲交換的信心。

社會科學高等研究院亦是政大此行重點交流對象，李蔡彥建議，雙方可透過國科會「台法幽蘭計畫」或國際研討會，促進相關領域學者交流，並以研究中心為單位推動合作。該校積極拓展博士層級國際交流，包括博士生夏日工作坊（PhD Workshop in summer），未來有機會在台灣舉辦；此外也鼓勵兩校博士生可透過共同指導（Cotutelle）取得雙聯學位。

政大代表團亦造訪位於凡爾賽大學，並與校長 Loïc Josseran正式簽署國際學生交流協議，期盼透過此次簽署，吸引更多法國學生赴台灣交換學習。

