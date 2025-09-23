快訊

軍卡也擋不住！花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢 現場畫面如電影《明天過後》

花蓮堰塞湖溢流釀泥流 婦人緊抱電桿險遭滅頂…女兒發文急喊救命

聽新聞
0:00 / 0:00

國內首創蒜頭膜轉化為美麗花藝 虎科大讓農廢華麗轉身

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
國內首創蒜頭膜轉化為各式各樣的美麗花藝，虎科大讓農廢華麗轉身，帶動循環經濟、社區創生。記者蔡維斌／攝影
國內首創蒜頭膜轉化為各式各樣的美麗花藝，虎科大讓農廢華麗轉身，帶動循環經濟、社區創生。記者蔡維斌／攝影

虎尾科技大學永續發展處，成功將蒜頭膜微加工研製成為工藝媒材，透過社區媽媽巧手編織，創作出各式各樣美麗繽紛的永生花命名為「不蒜花」，不僅透過循環經濟，解決長年廢棄蒜膜難以處理的窘境，更讓農廢華麗轉身，為社區創生帶來生機。

「它的紋路與透光性，讓花朵更顯燦爛」多年來投入利用農業廢料編造各種工藝創作的虎尾斗技大學通識教育中心助理教授陳鳳雀，走入社區推廣玉米籜、麻繩、竹編等農廢工藝，運用各種植物特質，創作出玉米娃娃、小竹籃、中國結等工藝品，帶動社區循環經濟。

去年她巧思利用蒜頭膜研創出獨特的「永生花」，她說，蒜頭膜易碎紛飛難以回收，但蒜膜卻有獨特的紋路和透光性，尤其蒜頭外形本就像花朵，不論是成熟度較高紫色老蒜膜或是雪白的內層膜，均有其嫩度和瓣形，只要稍加剪裁或噴些酒精消毒微加工後，即可成為永生花最佳媒材。

陳鳳雀說，一朵美麗的蒜花製作需約半小時，媒材編織為層疊又細膩的花瓣造型，搭配玻璃器皿與線燈，即可展現溫潤而富氛圍感的花藝作品，也可運用蒜膜天然紋路稍加拓染，花朵更五彩繽紛，尤其蒜頭被視為驅邪保安的象徵，蒜膜又具驅蟲功效，擺在家中好看防蚊又保平安。

雲林是國內蒜頭最大產地，每年生產的蒜膜農廢數量多，除有用來加工成為羊飼料，虎科大永續發展暨社會責任處最近走入各社區開辦「農廢新生・手作傳承」，號召社區媽媽和新住民研習，將農業廢棄物升級再造為高質感藝品，重新連結土地情感與生活美學，讓蒜頭農廢華麗轉身，許多參加研習的農家驚艷讚嘆。

未來不排除與各大餐廳合作取得更蒜膜製成花藝再回送給餐廳擺飾或販售，增加財源收入，讓農廢化為神奇循環，陳鳳雀說，「不蒜花」不僅是延續蒜頭生命軌跡的藝術創作，更是社區與校園從產地至心靈的美感旅程，見證農廢重生創造商機，帶動地方創生與社區經濟，將全面推廣。

國內首創蒜頭膜轉化為美麗花藝，虎科大讓農廢華麗轉身，帶動循環經濟、社區創生，吸引不少社區媽媽和新住民研習，大感驚艷。記者蔡維斌／翻攝
國內首創蒜頭膜轉化為美麗花藝，虎科大讓農廢華麗轉身，帶動循環經濟、社區創生，吸引不少社區媽媽和新住民研習，大感驚艷。記者蔡維斌／翻攝
國內首創蒜頭膜轉化為美麗花藝，虎科大讓農廢華麗轉身，帶動循環經濟、社區創生。記者蔡維斌／攝影
國內首創蒜頭膜轉化為美麗花藝，虎科大讓農廢華麗轉身，帶動循環經濟、社區創生。記者蔡維斌／攝影
國內首創蒜頭膜轉化為美麗花藝，虎科大讓農廢華麗轉身，帶動循環經濟、社區創生。記者蔡維斌／攝影
國內首創蒜頭膜轉化為美麗花藝，虎科大讓農廢華麗轉身，帶動循環經濟、社區創生。記者蔡維斌／攝影
國內首創蒜頭膜轉化為美麗花藝，虎科大助理教授陳鳳雀，讓農廢華麗轉身，帶動循環經濟、社區創生。記者蔡維斌／攝影
國內首創蒜頭膜轉化為美麗花藝，虎科大助理教授陳鳳雀，讓農廢華麗轉身，帶動循環經濟、社區創生。記者蔡維斌／攝影
國內首創蒜頭膜轉化為美麗花藝，虎科大讓農廢華麗轉身，帶動循環經濟、社區創生。記者蔡維斌／攝影
國內首創蒜頭膜轉化為美麗花藝，虎科大讓農廢華麗轉身，帶動循環經濟、社區創生。記者蔡維斌／攝影
國內首創蒜頭膜轉化為美麗花藝，虎科大讓農廢華麗轉身，帶動循環經濟、社區創生。記者蔡維斌／攝影
國內首創蒜頭膜轉化為美麗花藝，虎科大讓農廢華麗轉身，帶動循環經濟、社區創生。記者蔡維斌／攝影

蒜頭

延伸閱讀

紐約多個賭場案接連受挫 皇后區花旗球場計畫最被看好

力拚全國之先！新北29區完成失智友善社區、明年成立高齡長照處

桃園教育局攜手社區 強化霞雲國小親師生防災觀念

這種條件居然1字頭！高雄最賣社區曝、一年轉手54間

相關新聞

台中青年模擬聯合國培訓營開跑 范琪斐主講成亮點

關稅挑戰、尼泊爾的政治衝突，全球政經局勢瞬息萬變，2025「台中市青年模擬聯合國暨國際議事培訓營」將於11月登場，邀請國...

政大率團訪法國巴黎4大學 聚焦海外交換計畫、共同授課

為強化國際交流與拓展歐洲高教交流網路，國立政治大學校長李蔡彥近日以高教基金會董事長身分，出席瑞典哥德堡舉行「2025年歐...

國內首創蒜頭膜轉化為美麗花藝 虎科大讓農廢華麗轉身

虎尾科技大學永續發展處，成功將蒜頭膜微加工研製成為工藝媒材，透過社區媽媽巧手編織，創作出各式各樣美麗繽紛的永生花命名為「...

嘉大獸醫系校友許珮蓁獲美執照 展現國際舞台競爭力

嘉義大學獸醫學系2019年畢業生許珮蓁（Jean Hsu），憑藉在嘉大的專業訓練與師長支持，透過PAVE認證成功取得美國...

向老師致敬！中山醫大學生手寫卡片、奉茶 傳遞敬師情誼

教師節將至，中山醫學大學教學資源暨教師成長中心、人力資源室及教師會今舉辦「教師節感恩茶會」，以「敬師一刻．感恩一生」為主...

國研院頒「研發服務平台亮點成果獎」陽明交大曾銘綸團隊奪特優

國研院今天頒發「研發服務平台亮點成果獎」，今年的特優陽明交通大學電子研究所助理教授曾銘綸的研究團隊獲得，抱走獎金30萬元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。