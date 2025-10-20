AI融入大學生活／人工智慧還能這樣玩！她設計「AI幼兒」、寫歌創作 拓展跨領域應用

生成式AI已融入在生活中，現在幾乎人人都在使用。在課業形式相對自由的大學校園，就讀幼保系大四的簡簡不僅在系上作業中靈活運用AI工具，也將之多元應用，發展更多創造力與可能性。 「不要讓從你手裡出去的東西，結果你不認識它」！簡簡是重度AI工具使用者，不只用來協助設計幼兒教案，深度對話、創作寫歌、談心陪伴也都有AI的身影，即使如此，簡簡仍保有初心，不會被AI牽著跑，強調人還是要具備思考能力，要讓AI給的回應朝自己理想的結果前進。

ChatGPT重度使用者 曾被老師誤會「整份作業都用AI做」

簡簡在ChatGPT剛問世時就產生濃厚興趣並成為重度使用者，還付費買了Plus版，幾乎是一想到就會使用，「可以算是我生活很大一部分」。除了會和AI一起討論、賞析文章、創作、聊天外，在課業上簡簡也會使用AI。

由於還沒去幼兒園上班，身邊也沒有適當的資源，在設計教案的作業時，簡簡餵給AI許多實際或課本上的案例，要求AI模擬一個幼兒園小孩，自己就以這個「AI幼兒」為基準去設計教案。不過交出作業後，老師誤以為簡簡整份作業全都是用AI製作，幸好後來誤會解開雙方一笑而過，簡簡很慶幸自己遇上好老師。

就讀幼保系的簡簡接受採訪。攝影／劉奕伶

從無到有創作歌曲 開設專案培養不同AI回應

除了GPT，簡簡同時也有自行摸索其他AI工具，其中Suno AI更是讓簡簡夢想成真——自己做歌。「我自小很喜歡創作，也嘗試很多次自己創作歌曲，找過很多網路上的文章、影片，可是總是不太懂」，自己寫詞、編曲，再加上AI助力，簡簡創作出許多歌曲，並且也有對應自己所學，製作出兒歌，雖然沒有正式投入現場使用，但在報告時獲得的成效不錯。

簡簡也善用GPT付費版的專案分類功能，依據需求開設不同專案，分別培養AI不同的回應，讓每個專案的AI回應都能更專業、更貼近需求，但不論哪個專案，「都要時常去調整、讓AI記住、彼此適應，才會得到更好的結果」。

和AI劃清界線 訂定「8+6公約」

即使對AI相當依賴，但簡簡仍非常堅定自己和AI的界線，甚至和GPT一起討論出「8+6公約」和尊重原則，要求GPT在回應時須遵守原則不越線，「不能讓AI決定我的行為，還是要給它（AI）一個定義」，經過兩階段的討論，才得出「8+6公約」，不過即使訂下這些規定，GPT也不一定會全數遵守，而且軟體更新的話，也需要重新訂定。

除此之外，簡簡也會根據使用情境向GPT下指令，要求GPT模仿自己的語氣，例如想討論正事時，就會要求AI不該以輕浮的態度回應，或是若提問有錯誤、漏洞，就不用硬要回答而給出虛假的解釋。簡簡指出，AI會記得她的語氣、思維方式與核心價值，像鏡子一樣反射出她的語言邏輯與情感，對簡簡來說，與AI之間的關係更像合作夥伴，要來回溝通了解彼此，因此會試著理解AI的模式後再討論、進一步修改指令。

簡簡和GPT一起討論出的「8+6公約」。圖／簡簡提供

坦言依賴AI 也注重獨立思考

在訪談中簡簡多次重申，「不要讓從你手裡出去的東西，結果你不認識它」，強調AI給出來的回應，一定要自己再次確認，其實就像看書一樣，「你不會只因為一本書這樣寫，就認為照著做就會變厲害」。

雖然自己很依賴AI、也認同AI確實有提升學習效率，但簡簡直言，人還是要具備自己思考的能力，判斷AI回應是否超出常理，不要讓自己陷入沒有基礎知識還盲信的地步，並且要明確知道自己「是為了什麼使用AI、預想得到的結果為何」，是要讓AI給的回應朝自己理想的結果前進，而不是被AI帶著走。

簡簡展示經營的AI社群平台。攝影／劉奕伶

