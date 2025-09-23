政大率團訪法國巴黎4大學 拓展高教合作版圖

政治大學校長李蔡彥近日率團前往法國巴黎，拜訪4所頂尖學府，並與學校簽署國際交換合作協議、洽談合作等，希望進一步拓展歐洲高教合作的版圖。

政治大學今天發布新聞稿指出，為強化國際交流與拓展歐洲高教交流網路，校長李蔡彥日前以高教基金會董事長身分，出席於瑞典哥德堡舉行的「2025年歐洲教育者年會（EAIE 2025）」後，隨即率領政大代表團前往巴黎，拜訪4所重量級學府。

政大代表團首先訪問素有「法國總統搖籃」之稱的巴黎政治大學，李蔡彥表示，雙方將推動短期課程、交換計畫與研究合作，並探索博士生海外教學、共同開課及高階主管培訓等新模式；而巴黎政治大學預計明年成立「氣候學院」，以個案研究與企業實習為核心，與政大在永續治理與商學上的發展方向高度契合，合作前景值得期待。

專注研究的社會科學高等研究院，也是政大此行重點交流對象。李蔡彥提到，雙方可透過國科會「台法幽蘭計畫」或國際研討會，促進學者交流，並以研究中心為單位推動合作；也鼓勵兩校博士生透過共同指導取得雙聯學位；雙方也正洽談校級合作備忘錄，探索碩士交換的可行性。

政大代表團還拜訪在商管與社會科學領域享有國際聲譽的巴黎多菲納大學，雙方會面確認續簽交換協議，除原有商管領域外，新增社會科學領域，擴大學生修課選擇；另外，也造訪凡爾賽大學，簽署國際學生交流協議，為兩校建立制度化的合作框架，開啟學生雙向往來與長期合作。

