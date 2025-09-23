台中青年模擬聯合國培訓營開跑 范琪斐主講成亮點
關稅挑戰、尼泊爾的政治衝突，全球政經局勢瞬息萬變，2025「台中市青年模擬聯合國暨國際議事培訓營」將於11月登場，邀請國際新聞權威媒體人范琪斐擔任主講人，屆時共300名高中與大專青年齊聚台中，化身「青年外交官」，共同思辨世界大局。
今年培訓營將於11月8日至9日在東海大學舉辦，邀請國際新聞權威媒體人范琪斐擔任主講人，期望借重她長期在國際新聞累積的經驗與視角，以活潑生動方式分享觀點，激發青年學生對相關領域的興趣。
主辦單位秘書處長謝佳蓁表示，今年的議題相當精彩，除了五大核心主題外，川普政府所引發的全球關稅爭議、尼泊爾的政治衝突，以及東協區域貿易挑戰都將成為青年學子高度關注的焦點。活動同時邀請來自不同國家的留學生共同參與，讓青年在「小型聯合國」的辯論場域中，透過跨文化思維回應全球挑戰，進一步培養國際競合力與外交素養。
負責承辦的東海大學公共事務處長黃兆璽說，台中市府攜手東海大學舉辦模聯已邁入第3年，活動規模不斷成長，邀請過資深新聞人李四端、詹怡宜及多位大使、專家與青年對談國際局勢。今年更邀深受青年喜愛的范琪斐，她不僅帶來國際新聞專業，也以親身互動方式讓學生直接感受世界脈動，延續並升級模聯活動的視野傳統。
此次培訓營全程免費，全程參與者可獲得結業證書，並設有多項獎勵制度鼓勵表現優秀的學員。活動分兩階段報名，第一階段為9月22日至10月8日，由台中市高中職推薦；第二階段為10月9日至10月17日，開放個人線上報名，額滿為止。
